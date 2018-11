Iago Díaz se reencuentra en el Recre

Convertido en fijo para Salmerón y uno de los jugadores más destacados de lo que va de temporada, Iago Díaz vuelve a disfrutar del fútbol. El gallego ha recuperado la sonrisa, como él mismo reconoce, después de un año difícil en la Ponferradina. Ha jugado once de los trece encuentros disputados con una participación muy activa que incluyó el golazo que abrió la cuenta contra el Almería B. El extremo albiazul reconoce que “hacía tiempo que no disfrutaba tanto sobre el césped ni era feliz como lo estoy siendo en el Recre”. Al menos a nivel deportivo, porque a nivel institucional “estoy decepcionado porque no esperaba tener los problemas que estamos teniendo en estas fechas”. Reconoce que “mi mayor miedo al venir era impagos porque el Decano es un histórico al que quiere venir cualquiera. Es la única duda que tenía. A nivel deportivo va a ser bueno pero a nivel institucional no lo está siendo tanto”. Tuvo dos buenos cicerones para su fichaje. “Victor Díaz y Morcillo me hablaron maravillas de este club con la única duda de los impagos”, dijo. A pesar de ello, “no me arrepiento para nada de venir aquí”.

“Espero que no se de la posibilidad, pero mi intención es quedarme y no buscar una salida”

Iago Díaz señaló en Canal Sur “lo injusto que es a veces el fútbol” porque “el día del Malagueño tuvimos una pitada al descanso y ganamos y con el Melilla hicimos un gran partido y no te llevas nada”. Una situación que responde en gran medida a “la dinámica positiva que tienen ellos, que es la que hace que metan todo lo que tiene”. Una situación opuesta a la albiazul. Los recreativistas ahora “parece que no nos sale nada pero son dinámicas”. Reconoció que “lo podemos hacer mejor”. Iago Díaz destaca que “estamos a cinco puntos del play-off sin haber dado todavía lo mejor de nosotros mismos”. Marca el escalón de los cuatro primeros como el gran objetivo albiazul. Es una meta factible porque “en el vestuario sabemos que tenemos buen equipo”. De hecho afirma que “todavía no estamos al cien por cien”. A los recreativistas “aún no nos salieron bien porque los detalles nos penalizan”. Este Recre “va a ir más”. Las derrotas registradas “siempre fueron por detalles”. En las dos más recientes ante Marbella y Melilla llegaron “con un tiro en todo el partido”. A nivel interno, el vestuario vive una calma tensa pendiente de novedades. La plantilla albiazul espera movimientos por parte de la zona noble diez días después de la rueda de denunciar los retrasos en los pagos y de la reunión que mantuvo el alcalde con los capitanes y técnico. Así lo aseguró el extremo albiazul Iago Díaz. El gallego señaló que “seguimos sin información de nada”. Los albiazules “llevamos dos meses sin cobrar mínimo porque hay algún compañero que más”, señaló en Canal Sur. Díaz reconoció que “nos han dicho que van a intentar pagarnos una nómina durante esta semana”. El grupo está “tranquilo” porque “en la reunión con el alcalde nos pidieron tranquilidad y estamos a la espera”. Alabó la figura del técnico y la del director deportivo, Óscar Carazo.Salmerón “se está peleando para que nos paguen”. Mientras llegan esas soluciones, “no queremos salirnos de nuestra línea de hacerlo bien en el campo porque no tiene nada que ver. No hay que buscar excusas. Igual nos pagan y no ganamos en diez jornadas”. La plantilla espera “una solución definitiva” porque “que nos paguen una nómina no sería una solución. Queremos una solución permanente”.

“No queremos que nos paguen una nómina, sino que nos den una solución permanente”

Díaz confesó que cuando firmó “nos garantizaron que hasta diciembre estaban cubiertos los pagos pero han llegado ya y es decepcionante”. Con más de tres mensualidades se pueden marchar los futbolistas. Iago Díaz confía en que “no se de” porque la solución llegue antes. De darse la circunstancia, “mi idea es quedarme. Mi intención es no busca nada ni salir porque vamos a estar arriba”. No todos los casos son iguales porque “hay compañeros que lo están pasando peor. Tengo mis ahorros de Segunda pero hay otros que van más al día, que lo pasan mal”. Por eso, “si algún compañero se quiere ir me parecería lícito por su parte”.