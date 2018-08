Tienen hambre de Liga

El Recreativo de Huelva presentó ayer en el concesionario KIA de la capital a dos de sus nuevos fichajes para esta temporada, Israel Puerto y Lolo Plá.

Israel Puerto Pineda nació hace 25 años (15 de junio de 1993) en El Viso del Alcor (Sevilla), mide 1,87 y juega de central; se formó en los escalafones inferiores del Sevilla y jugó en el Valladolid B, Lugo, Racing y Mirandés. Ha sido internacional sub-21.

Manuel Coronado Plá, también de 25 años (7 de abril del 93) nació en Mérida, mide 1,82, es mediapunta, se formó en el Valladolid y ha militado en el Benfica, Lugo, Cádiz, Toledo y Elche.

Óscar Carazo, director deportivo albiazul, aseguró que "Lolo Plá viene cedido por el Elche con una opción de quedárnoslo en propiedad; en el Toledo se vio su mejor versión goleadora y el año pasado en el Elche fue una pieza bastante importante en el ascenso. Ha puesto facilidades para venir aquí y sabe lo que representa estar en el Recreativo".

De Israel Puerto dijo que "es un central con un historial importante, con experiencia en play off de ascenso con Racing de Santander y Mirandés; también ha hecho un sacrificio extra para venir porque tenía un año más de contrato y ha puesto todo de su parte. Con Isra, Iván y Diego Jiménez tenemos centrales de garantías".

Israel Puerto se mostró "muy contento de estar aquí; han sido unas semanas duras, tuve que pelear bastante para salir de mi club, pero lo que me demandaban la cabeza y el corazón era unirme a este proyecto. El Recre representa a toda una región y estoy contento de haber dado el paso".

Pese a que el Decano no ha tenido últimamente unas buenas temporadas, las ganas del central por venir le llegan "por lo que Óscar Carazo nos transmitía, tenía aquí compañeros con los que había compartido vestuario y deseos de empezar una nueva era. La ambición del club, la masa social, los fichajes, el entrenador me gustaba... es un cúmulo de todo para haber dado el paso".

El central albiazul pide prudencia a la hora de marcarse objetivos: "Hay que ir poco a poco, somos bastante jugadores nuevos, hay que ir haciéndose a las ideas del técnico; hay que ser cautos y ser mejor equipo cada semana; hay un grupo humano bastante bueno y eso facilita mucho las cosas para conocernos en el campo".

El puesto de central es uno de los que más competencia presenta: "Es bueno, el equipo va a crecer y cada uno se va a exigir más; son dos puestos (centro de la defesna) y todos queremos jugar. El que entrene mejor y compita mejor es el que jugará; la competencia es sana y nos vendrá bien".

Salmerón les pide a los centrales "que encajemos pocos goles, que las líneas estén juntas, que transmitamos seriedad y que seamos contundentes. Los defensas estamos para eso y si luego podemos iniciar el juego pues bien, pero sin poner el peligro la portería".

Presionar arriba implica tener que correr hacia atrás: "Sí, los tres centrales somos bastante rápidos, y si el técnico decide apretar arriba lo haremos sin ningún problema, estamos capacitados para ello y el equipo está trabajando bastante bien en ese aspecto".

¿Se ve Puerto de titular de cara al inicio de Liga? "Me veo mañana (hoy) entrenando por la mañana y por la tarde jugando. Esa pregunta es para el entrenador, yo voy a dar lo máximo día tras día".

A continuación llegó el turno de Lolo Plá. ¿Cómo ve un delantero que la mayor preocupación del entrenador sea la defensa? "Está bien que quiera ir bloque a bloque, es un trabajo bastante bueno, ya lo veremos reflejado, pero no tengo que valorar lo que hace el técnico".

Procede de un equipo con unas exigencias parecidas a las del Recre. "Vengo de jugar con esa llamada presión, que es buena para el futbolista, es la esencia del fútbol", destaca Lolo Plá.

Tiene claro dónde está más a gusto en el campo: "Mi posición natural es de media punta; no obstante, he jugado bastante de delantero y estoy para ayudar en cualquier zona de arriba; será el entrenador el que decida si me pone en banda, en punta...".

El Decano juega hoy su último amistoso: "Veo al equipo entrenar bastante metido, tenemos muchísimas ganas de que empiece la competición; ahora las piernas están cansadas porque entrenamos mucho, pero la plantilla está con ganas de demostrar que somos un buen bloque que se va afianzando poco a poco".

El Decano en la pretemporada está mejor defensiva que ofensivamente. El atacante reclama paciencia. "¿Qué quieres, 10 goles ahora? Lo importante es la temporada, ahora es más encontrar sensaciones, conocer al compañero, y es difícil hacer una buena pretemporada con tantos nuevos. Los goles llegarán".

Salmerón le ha dado muchos minutos en estos partidos de preparación a Lolo Plá y lo normal es que sea titular en el primer partido de Liga. "Como ha dicho Israel, esa pregunta es para el entrenador. Competencia tengo con Natalio y con Caye, grandísimos jugadores y cualquiera de los tres lo puede hacer muy bien".