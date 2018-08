"Tenemos una gran plantilla"

Transmite una calma muy necesaria. Todas las miradas están puestas en él porque es la pieza angular del proyecto deportivo. José María Salmerón vende optimismo desde la cordura. "Estamos muy contentos con la plantilla, ha sido un mes y medio duro a la hora de planificar, con muchas situaciones muy difíciles", reconoce, sin que le impida afirmar que "hemos hecho una gran plantilla a la que todavía quedan algunas cositas, pero está quedando un buen equipo".

El técnico está curtido ya en muchas batallas. No se arruga por el reto del Decano. Aplica el conocido estribillo de Alcaraz. Su objetivo de "ganar el partido del domingo y luego veremos el siguiente" hasta hilvanar "una buena temporada, en un objetivo algo más amplio". Advierte, eso sí, que el arranque que espera a los albiazules será complicado con "cinco partidos bastante complicados" en los que nos enfrentamos a los tres equipos, quizás más fuertes de la categoría, que optan al primer puesto".

Hay que llegar bien a los últimos meses para afrontar lo que nos hayamos merecido durante este tiempo"Prefiero jugar ante 12.000 que ante 1.000 y por eso hemos traído a jugadores que han vivido situaciones así"

El nivel de la plantilla dificulta su primer once inicial. Reconoce que "en un alto porcentaje" tiene clara su primera alineación, si bien "hay puestos con mucha igualdad, que es posible que en estos primeros partidos se cambie la alineación de una jornada a otra". El equilibrio es la nota dominante en una plantilla "con mucha igualdad en las posiciones, y eso va a hacer que el equipo compita y que cada vez sea mejor". Lanza un guiño al director deportivo, Óscar Carazo, porque destaca que "se ha confeccionado una plantilla que hará posible que no sea tan importante la primera línea". Está contento porque "el nivel de todos los jugadores está siendo elevado, y me lo van a poner muy complicado".

José María Salmerón viene del otro grande del grupo, del Real Murcia. No elude la comparación. "Hemos tratado de hacer la mejor plantilla posible dentro de nuestras posibilidades, pero hay clubes importantes que nos superan económicamente, y esto no quiere decir que sean mejores deportivamente. Luego en en el campo hay que trabajar y hacer las cosas bien". Su ex equipo está "por encima económicamente", si bien "eso no significa que tengamos miedo a ningún equipo, creo que vamos a tratar de tú a tú a cualquiera, y lo que vamos a tratar es de ir partido a partido, con la idea de llegar a los últimos meses en las mejores condiciones para afrontar lo que nos hayamos merecido durante todo ese tiempo". Por ello, "ponernos metas ahora no tiene sentido, más que la de ganar este domingo".

Lanza un mensaje a la afición. El Recre de Salmerón irá "cada vez vaya a más. Estar ahora en las mejores condiciones no tiene sentido. Estamos perfectos para jugar y empezar la Liga. Dónde estamos, es que eso no me lo planteo. Sé que hay grandes equipos, que han hecho grandes plantillas, que tienen grandes presupuestos. Plantillas a la que no hemos podido aspirar, eso sí, reconociendo que Óscar ha hecho un trabajo con mucho ingenio, con muchas paciencia, con tranquilidad para hacer una gran plantilla".

El primer oponente será un Don Benito recién ascendido. Sabe lo que espera. Su rival "trabaja muy bien el ataque directo, las segundas jugadas, que las domina. Las transiciones la hacen con jugadores muy rápidos". Se trata de "un equipo que reduce mucho el espacio para dificultar nuestro ataque, y que querrá aprovechar las transiciones para crear peligro". Unas característias comunes a muchos de los que visitarán el Nuevo Colombino esta temporada.

La principal arma albiazul será su masa social. Hacer del estadio un fortín es determinante. Salmerón es uno más de esos "8.000 socios, y creo que serán muchos más" que serán "un apoyo muy grande para este equipo". Avisa que "pasaremos por momentos malos, y será ahí cuando la afición tire de nosotros. Tenemos que satisfacer a esa gran afición. Ojalá este año podamos darles muchas alegrías y que se sientan orgullosos de este equipo". Sobre la presión tiene claro que "prefiero jugar ante 12.000 espectadores que ante 1.000". Para fortalecer este punto "hemos traído jugadores que han estado en sitios donde se aprieta mucho. Todo esto va a ir en consonancia a todo. He visto situaciones de todo tipo, días que la afición ha tirado del equipo, y otro en los que el jugador se ha sentido presionado, y no ha dado su mejor versión". Está tranquilo porque "hemos conseguido jugadores con un perfil, con hambre, que sea muy trabajador, que durante todo el año compita, que quiera estar aquí, sabiendo de las dificultades anteriores".