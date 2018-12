Una gran oportunidad para el Recre contra el Atlético Sanluqueño

Jugar dos partidos seguidos en casa a las puertas de las vacaciones de Navidad es “una oportunidad” para un Recreativo de Huelva que quiere medir sus posibilidades reales antes del parón. Así lo ve José María Salmerón. El técnico afronta “los partidos “con la idea de conseguir la victoria cada semana”. Para ello advierte que “pensar que al jugar en casa todo será más fácil, y no va a ser así”. Es una ocasión para dar un salto en la tabla. Conseguir las dos victorias le permitiría “acabar el año con 30 puntos, y a falta de un partido para acabar la primera vuelta, lo que sería una buena puntuación”.No obstante, el técnico resta presión a sus hombres recordando que pase lo que pase “no va ser decisivo para nada. Ni nos va a dar más posibilidades de las que podamos tener, ni menos tampoco si los resultados son negativos. Vamos a pelear hasta el final”.El Recre se encuentra en una clara evolución positiva. El técnico considera que “los resultados se puede dar por una circunstancia o por otra”, si bien para tener más opciones “tienes que crecer como equipo”. Recordó para ello las palabras de SantiagoSolari tras la derrota del Madrid con el CSKA en las que reconoció que el conjunto ruso fue más decisivo en las áreas. Por ello le pide a su equipo que “juegue bien, que mejore, que seamos merecedores de ser mejor equipo”. Para ello “tenemos que ser mucho más fuertes en las áreas, para que esos resultados sean mucho más favorables”.

En La Línea jugó con tres centrales, una fórmula que en principio no contempla de salida en casa, aunque reconoce que “trabajamos los sistemas, y en cada partido somos capaces de modificar el sistema. Al final la movilidad de los jugadores determinan todo. Lo que quiero es que el equipo se capaz de jugar bien, de hacer transiciones, de defender bien, al final lo importante es que seamos decisivos y podamos conseguir victorias. Mejorando los distintos sistemas y podamos elegir”.Lamenta en las últimas jornadas la cantidad de goles encajados por los albiazules. Le preocupa que el Recre lleve siete goles en los últimos partidos, cifra que considera excesiva cuando “no nos hacen muchas ocasiones, ni el equipo sufre. Pero hay un dato que tenemos que mejorar, porque hemos encajado en cada partido”.Lolo Plá estará disponible, no así Marc Caballé, quien “tuvo una recaída, cuando al final la semana que podiamos contar con él recayó. Las lesiones musculares tienen estas cosas”. El catalán no jugará hasta 2019 ya que “estamos trabajando de una manera más tranquila, ya para después de vacaciones”.Uno de los hombres capitales en el juego albiazules es Alberto Quiles. Salmerón asegura que su atacante “se adapta a varias posiciones”. Se trata de “un jugador que le gusta tener el balón, que puede jugar entre líneas, quizás sea esa su mejor aportación. Sin embargo en el UCAM tuvo gol jugando de delantero centro. Tiene una buena definición cuando está dentro del área”. Por ello, “lo queremos ver en esas situaciones, que tenga libertad para que él decida si parte de medio campo y si quiere ser más decisivo en la parte final. Una mayor presencia en el área”.Al Recre le espera el domingo un Atlético Sanluqueño que llega en un mal momento. La crisis gaditana no significa que se sencillo porque “en Segunda B no hay un partido más fácil que otro. Insisto es más en el exterior. Si damos esa sensación, empezamos ya perdiendo. Cuando creamos que es un partido fácil, se nos complica, y nos llevamos grandes decepciones”.

Sea quien sea el oponente, Salmerón insiste en que “cada partido vamos a sufrir y vamos a tener que trabajar mucho, que correr mucho, que apretar mucho como el contrario”. El Sanluqueño es “un equipo que tiene calidad, que va a trabajar bien, que va a intentar hacer transiciones muy rápidas y cogernos”. Por ello pidió a sus hombres “estar muy concentrados e intensos, porque si no no ganamos a nadie”. Advierte que el Recre “no gana con el escudo. Va a ser un partido complicado, y que ojalá se queden los tres puntos en casa”.Una de las grandes dudas que tiene el preparador está en el centro del campo, donde la competencia ha encarecido los minutos. Salmerón asume que “el futbolista se molesta cuando no está en el once, pero Fernando Llorente, Borja Díaz, Marc Caballé, Traoré, Tropi... los medios nuestros son similares con muy buen nivel. No me preocupa quien puede jugar, lo puede hacer. Me preocupa más para poder hacer alineación, por la decepción que pueda provocar”. Quien no ha tenido oportunidad por esta circunstancia es Ismael, quien “llegó tarde. Vino con una preparación muy baja. Hay jugadores que está por delante de él. El estado de los seis muy bueno”. Además está lesionado para esta semana.Sumar los seis puntos que restan antes de Navidad colocaría al Decano en una posición de lujo para asaltar la zona alta como objetivo de 2019. Para ello Salmerón reconoce que le faltan algunos retoques a un equipo que “diseñamos las cosas para, no metidos. No somos merecedores de estar entre los cuatro primeros. Se puede estar. Necesitamos dar un paso más en todos los sentidos. Unas necesidades que solventar”.