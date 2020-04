La gran decisión: volver o 'cerrar' la temporada

El Recreativo de Huelva está pendiente de la decisión que debe tomar la Real Federación Española de Fútbol sobre la Segunda B y Tercera División. El proceso de desescalada para salir de la crisis anunciado por el Gobierno deja una puerta abierta a la esperanza, pero son muchos los obstáculos a superar.

La pregunta del millón es ¿se terminará la temporada deportivamente o no se volverá a jugar más esta campaña? Tanto en el fútbol profesional (Primera y Segunda) como en el amateur (Segunda B, Tercera y el resto de categorías de base) la intención es jugar, pero son dos realidades muy distintas y la decisión puede ser diferente en ambos casos.

El fútbol no profesional (que afectaría tanto al Recreativo de Huelva como el San Roque de Lepe y al Sporting femenino) está incluido en la fase 2 de la desescalada, lo que significaría que los entrenamientos básicos comenzarían el 25 de mayo, a lo que habría que sumar luego unas tres semanas de pretemporada, con lo que la competición se reanudaría, en el mejor de los casos, el 14 de junio.

Y teniendo en cuenta que restan 10 jornadas, la Liga acabaría a mitad o final de julio siempre que se disputen dos encuentros por semana. Luego llegarían las eliminatorias de ascenso, con lo que la temporada finalizaría en agosto. Y eso condiciona la siguiente, porque a continuación llegarían las vacaciones de los jugadores, y un mes y medio de pretemporada, con lo que la 2020-21 arrancaría bien entrado el mes de octubre.

Y todo este escenario, condicionado al visto bueno del Ministerio de Sanidad y a la evolución de la pandemia. Por ello, muchos clubes, entre ellos el Recreativo, son partidarios de dar carpetazo a la temporada y centrarse ya en la siguiente.

Crear una Segunda B Pro o ampliar el número de equipos, dos opciones que van perdiendo peso

Entre los obstáculos están los jurídicos (habría que prolongar los contratos de los jugadores que acaban el 30 de junio) y los económicos, ya que alargar la temporada implica más gastos para los equipos, que además jugarían a puerta cerrada, sin público en las gradas y lógicamente sin ingresos por taquillas.

Si al final no se juega más (la opción que gana peso con el paso de los días) la Federación tendría que decidir entre dos posibilidades: dar la temporada por nula (es decir, repetirla con los mismos equipos) o bien dar validez a los resultados, en cuyo caso se podría jugar un play off exprés o que los primeros de cada grupo asciendan directamente. Opciones como la creación de una Segunda B Pro o ampliar la Segunda B a 96 equipos (no habría descensos) pierden peso.

De momento, incertidumbre en el Decano y en los demás equipos de Segunda B y de categorías inferiores a la espera de la decisión final de la Federación, Española, que ya conoce la propuesta del Gobierno y que estos días atrás ya ha recabado todas las opiciones de las federaciones territoriales. La decisión no debe tardar mucho en tomarse.