El foco en el Malagueño

"Lo importante es el domingo, es el partido, que es donde tenemos todas nuestras energías", con este claro mensaje cambió de tercio José María Salmerón para devolver al Atlético Malagueño al foco albiazul a las puertas de una nueva jornada liguera. El técnico recreativista aparcó los problemas para recordar que "no hay partidos fáciles". De hecho, "sólo hay que ver sus partidos como vi el de la semana pasada contra el Almería B". Un filial por sí mismo "es peligroso por la calidad que tiene". En ese equipo "hay jugadores que pronto veremos en Segunda A".

Salmerón no quiere confianzas ante la visita del colista. Consideró "normal" que hayan tenido problemas al principio, porque "es su primer año en Segunda B". Lo lógico en Almería en su último partido habría sido "que hubiese ganado 0-4 y terminó perdiendo en el último minuto con un gol en propia meta. Son las cosas que pasan cuando te viene mal, pero es un equipo que me encantó siendo muy superior al Almería B y perdió el partido". Para vencer al filial malaguista "hay que estar al máximo nivel para poder ganar el partido, porque ya vimos al Almería B hace dos semanas".

Un tropiezo contra el peor equipo del grupo hasta la fecha no es una opción que contemple el entrenador. Para ello "trato de tener al equipo al máximo nivel, sumar una victoria y pensar en el siguiente". De producirse "no creo que pueda hacer más daño o menos daño un tropiezo con el Malagueño. Me preocupa el que tengamos delante". Ahondó en que "no va a ser fácil. Si lo pensamos estaremos empezando a perderlo. Necesitamos el apoyo de todo el mundo". Una de las claves estará en la superficie. Salmerón espera que el césped "al menos aguante y no se levante".

Espera a un Atlético Malagueño "rápido, con transiciones dinámicas y que exija muchas vigilancias defensivas". Para contrarrestarlo "querremos el balón, pero ellos por sus condiciones técnicas tendrán fases en las que también lo tengan". Vaticinó "algún cambio" con respecto al equipo que perdió en San Fernando.