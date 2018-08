Por fin rueda el balón de nuevo

Hay muchas ganas. El verano es el tiempo que va desde que termina el último partido de la temporada anterior hasta que comienza la siguiente. Hoy acaba en Huelva cuando el balón comience a rodar en el Nuevo Colombino. Desde el 6 de mayo no se abre el coliseo de la Ría a los aficionados, que esperan con ansia ya para volver a su casa. Más de 100 días de tensa espera marcada por la incertidumbre en muchos momentos, pero que termina cuando pita el árbitro y la atención se fija en el verde.

El Recre vuelve a la competición en su cuarta temporada consecutiva en Segunda B. Lo hace con un proyecto que no se parece en nada a los precedentes. De las plantillas de circunstancias de los dos primeros años al proyecto fallido del pasado, el actual busca adecuarse a la realidad de la competición con un técnico de sobrada experiencia y un bloque que sabe perfectamente a lo que se enfrenta. El Recre más Recre de Segunda B busca en su armazón de bronce la fuerza para olvidar las penurias deportivas y comenzar a mirar hacia cotas superiores. Hablar de objetivos en agosto es una irresponsabilidad con los precedentes que existen, si bien a nadie escapa que si hay estabilidad y normalidad debe ser un año sin sobresaltos como mínimo. A día de hoy es lo que cabe exigir a este equipo. El tiempo dirá si el listón va subiendo.

El primer escollo para José María Salmerón surgió sin embargo ayer sábado. El Recre no pudo inscribir a todos sus futbolistas. Resolvió el bloqueo con la Andaluza el mismo viernes, pero como le sucede a varios equipos, las fichas de no todos sus jugadores pudieron ser tramitadas en tiempo por la demora en la documentación de otras federaciones.

Salmerón vivió una previa de preocupación. Durante todo el día estuvo pendiente de saber con qué jugadores contaría. La jornada del sábado fue frenética en el Nuevo Colombino. A primera hora de la tarde había 14 futbolistas inscritos, entre los que se contraba Alberto Quiles, por lo que alineables sólo había 13 y dos ellos eran porteros. Durante todo el día se sucedieron las gestiones por parte de la entidad para lograr resolver los problemas burocráticos de al menos tres más para tener cubiertas todas las opciones.

El club se centró en inscribir a Andrade, Lolo Plá, Marc Caballé y Carlos Martínez, los únicos que realmente iban a poder estar disponibles. Con Diego e Israel Puerto el centro de la defensa estaba cubierto y el medio del campo, también con los efectivos disponibles. La razón fue simple. Con Mario y Alberto Ródenas no contaba de todos modos e Iván González era inevitable por la tardanza en llegar el tránsfer desde Polonia. Durante la tarde llegó el OK por Andrade, Carlos Martínez y Marc Caballé, lo que dejó en manos de Salmerón mimbres suficientes para plantar un once más que competitivo. Hasta última hora trabajó el Recre para ratificar la inscripción de Lolo Plá. Al cierre de esta edición, el club confiaba en obtenerlo antes del inicio del encuentro. Si no llegase a tiempo entraría Iago Díaz en su lugar.

La entidad jugó su particular partido en los despachos y lo ganó. Ahora le toca al técnico hacerlo sobre el césped. Tendrá para ello un once de total garantía. Saldrán: Marc; Pina, Andrade, Israel Puerto y Diego Jiménez; Tropi, Borja Díaz, Lolo Plá, -si finalmente queda resuelta su inscripción-, Fernando Llorente y Carlos Martínez; y Caye Quintana. En el banquillo lo normal es que cuente con Víctor Barroso, David Segura, Iago Díaz, Marc Caballé y Traoré además del meta Álex Lázaro.

No fue un problema exclusivo del Recre. Su rival de hoy también vivió su particular contrarreloj en los despachos para intentar inscribir a Epale y Leo Santos. Ante el Recre estará un recién ascendido bastante desconocido que tendrá en su centro del campo a un viejo conocido albiazul. Ale Zambrano volverá a su casa en la primera jornada del campeonato en un curioso guiño del calendario. Como recién ascendido tratará de aprovechar su inercia positiva, aunque la remodelación profunda de su plantilla hace que la gran mayoría de sus futbolistas sean nuevos. El Decano espera un rival serio, ordenado y que trate de buscar las cosquillas a la contra.