Las demás fichas disponibles son para sub 23

Con la llegada de Chico no quedan fichas sénior disponibles en el Recreativo de Huelva. El delantero sevillano ocupará el hueco dejado por Lolo Plá como mayor de 23 años. Por lo tanto, el resto de movimientos albiazules en el mercado invernal, salvo que se produzca alguna salida más, será inevitablemente entre valores jóvenes. La normativa obliga a los equipos a disponer de un máximo de 16 futbolistas de más de 23 años en su plantilla, el resto deben ser de edad inferior.

La única posibilidad de firmar otro sénior es dar alguna baja más entre los profesionales

El Recre se ha desprendido ya de dos sub 23, Ismael Benktib y Mario Hernández, aunque éste fue inscrito con el filial como Ikwu y no llegó a debutar como jugador del primer equipo por problemas burocráticos. Tiene por lo tanto cuatro plazas disponibles en esa modalidad para completar su plantilla. Además, cuenta con liberar otra más si finalmente se va David Segura, con quien no cuenta Salmerón y que hará las maletas una vez se aclare el mercado y la de Alberto Ródenas, cuya salida queda bloqueada hasta que haya un recambio disponible. Los otros dos futbolistas sub 23 de la plantilla son Alejandro Lázaro y Víctor Barroso. Por lo tanto, esas cuatro licencias son los únicos huecos que tiene y donde deberá centrar sus esfuerzos de aquí al 31 de enero si quiere realizar más contrataciones. La única posibilidad de firmar un jugador sénior es dar alguna baja más entre los 16 actuales.