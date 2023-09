La falta de gol, el hándicap del Recre

El Recreativo de Huelva cosechó este fin de semana su tercer empate consecutivo. Todavía no sabe lo que es perder esta temporada en Primera Federación, pero aunque tenga blindada la portería, la falta de gol marca las últimas jornadas.

El cuadro albiazul suma seis puntos en lo que va de campeonato. Un balance positivo con una victoria y tres empates. Al Recre le falta un pequeño empujón que lo ayude a definir esas jugadas ofensivas y que consiga más que un punto.

El partido en Melilla del pasado domingo era una oportunidad ideal para sacar un triunfo. Nada fue así. El cuerpo técnico del Recreativo de Huelva estudió muy bien al rival, y pese al gran número de oportunidades que tuvo el Decano en el Álvarez Claro no vio la recompensa debido a esa falta de puntería y el gran partido de Montoya, guardameta azulino. Por la otra parte fue igual, el Melilla también tuvo sus ocasiones, pero se topó con Rubén Gálvez.

El esquema cambió este domingo, Abel Gómez apostó por tres centrales para hacer frente al Melilla, pero no salió del todo bien. El Recre no pudo con el Melilla, uno de los equipos más goleados del grupo II de Primera Federación, que este domingo se hizo grande en su feudo y plantó cara al cuadro de Abel Gómez.

Aún así y, pese a la falta de gol del Recre, que suma tres empates a cero, el plantel albiazul tiene echado el cerrojo. De esta manera, es uno de los equipos menos goleados de su grupo junto al Ceuta, ambos con un solo gol en contra en estas cuatro jornadas.

El Recre, que ha ido de más a menos desde que arrancó el curso 23/24, le queda la cuesta de octubre por delante. Un camino largo y complicado para los de Abel Gómez que se verán las caras con los gigantes y equipos favoritos a ocupar la parte alta de la tabla.

El Castellón (sábado a las 20:00) será quien inicie esa ronda. Llega la hora de la verdad y en las próximas jornadas será cuando se vea cómo es este Recre que solo consiguió abrir la lata en la primera jornada. Real Madrid Castilla y Málaga serán los próximos huesos duros de roer del Decano, pero que sin duda el Recre no le pondrá nada fácil.

Partido a partido. Nada más allá que estudiar, corregir errores y plantear el duelo del próximo sábado para intentar salir indemnes de la cita con el líder de la categoría y volver a reencontrarse con el gol. Unas asperezas que el plantel albiazul deberá ir limando para seguir sumando puntos.

La competición es larga y nada está decidido. El Recreativo deberá ir asentándose en la categoría y adaptándose a cada tipo de partido que se le presente jornada tras jornada como ya ha demostrado en el arranque liguero.