Se estrella contra un muro

El Recreativo no pudo superar el entramado defensivo del Marbella, que se presentó en el Nuevo Colombino con dos líneas de cuatro marcadas y muy juntas, suprimiendo espacios e impidiendo que el Decano llegase con comodidad a las inmediaciones de Wilfred. El combinado de Salmerón, no obstante, también cambió su disposición al regresar, en un primer momento a la defensa de cuatro y jugar con un 1-4-2-3-1. El técnico optó por devolver a Pablo Andrade al once, adelantó a Jesús Valentín y colocó una línea de tres mediapuntas con Iago Díaz por la derecha, Borja Díaz por detrás de Caye y Ródenas en la izquierda.

La tendencia de Jesús Valentín de ir a su posición natural, tanto en fase ofensiva como defensiva, hizo que fuera Iván González el que pasase al centro del campo mediada la primera mitad, pero el Recre no se encontró cómodo en el primer acto. Tras la reanudación fue clave la aparición en zona de creación de Borja Díaz, que le dio continuidad al juego ofensivo y estuvo atento a las vigilancias ofensivas en las incursiones de Pablo Andrade por el perfil zurdo. Los cambios de Salmerón tuvieron como objetivo ganar presencia en el centro del campo, así como último pase, pero el Recre se fue diluyendo con el paso de los minutos.

Defensa

El Recre sufrió en las transiciones en la primera mitad, sobre todo porque Jesús Valentín no terminaba de equilibrar el centro del campo, con una tendencia natural a meterse entre los centrales. Con Iván González el equipo se ajustó más y en la segunda mitad el Recre solo sufrió a balón parado.

Ataque

El Decano solo tuvo unos minutos de claridad en el arranque del segundo acto, gracias especialmente a la profundidad de Pablo Andrade.

Virtudes

La seguridad defensiva.

Talón de aquiles

La falta de claridad en los últimos metros.