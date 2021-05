Sin esperanza y por obligación

Es cuestión de tiempo que el Recreativo selle su descenso a la Tercera División de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la quinta categoría del fútbol nacional. No existe ni un resquicio de esperanza en el recreativismo, y no lo hay porque hace tiempo que la fe desapareció del vestuario albiazul. Todo lo contrario que le ocurrió al rival que se encontrará mañana en La Constitución, el Yeclano. Los murcianos iniciaron la fase por la permanencia en la UVI y ahora suma cuatro triunfos consecutivos que le han permitido, por lo menos, tener licencia para soñar. Resulta curioso que el Recre buscó la reacción con cambios en el banquillo, mientras que los blaugranas se encomendaron siempre a Sandroni y puede que también desciendan, pero lo harían con más honor y dignidad.

Como a perro flaco todo se le vuelven pulgas, el Recreativo llegará con hasta seis bajas de la primera plantilla a Yecla, lo que propiciará la presencia de más canteranos y también un once con jugadores que no han tenido excesivo protagonismo durante lo que va de campaña. La amnistía a Yaimil Medina, que parece estar en el punto de mira de Las Palmas, o el regreso de Matheus, que no ha tenido más castigo que el que le impuso el Comité de Competición tras su autoexpulsión ante el Recreativo Granada; dejan claro que Pouso ha tenido poco margen para la decisión.

Al Recre ya no le queda ni la oración porque la permanencia se antoja como un imposible y las únicas cuentas que se hacen es para saber cuándo se consumará el segundo descenso de la temporada. Eso sí, le quedará al recreativista algo de curiosidad por conocer a los jugadores de la cantera que están acudiendo al rescate. Moyano, que ya tuvo minutos ante el Lorca Deportiva, podría volver a participar; como el extremo Antonio Molina, que completó unos buenos minutos ante el Cádiz B en el Nuevo Colombino, pero que, pese a servir de revulsivo en los últimos minutos de aquel choque, no ha vuelto a actuar con la primera plantilla.

Con todo ello la duda está en saber si la plantilla albiazul tirará de orgullo para tratar de evitar ser el peor de los peores en esta lucha por la permanencia. Y es que el cuadro recreativista es el único que no ha sumado por el momento, un dudoso honor que compartía con el Marino hasta la mañana de ayer, en la que el cuadro canario consiguió empatar en casa ante el Recreativo Granada.

También Pouso podría entrar en la historia del Recreativo, ya que una nueva derrota le colocaría con cinco derrotas consecutivas en sus cinco primeros partidos como albiazul. Unos números difíciles de encontrar.