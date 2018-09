A la espera de la llegada de Ikwu

Más de tres semanas han pasado desde que se cerrara el periodo de fichajes estival y el Recreativo anunciara la contratación del defensor nigeriano Ejike Okwu. Sin embargo, el zaguero sigue sin llegar a Huelva y ya se ha perdido el primer tramo de la competición. No obstante, parece que el desembarco del internacional africano está cerca de producirse, sobre todo porque su equipo de origen, el FC Inter Enugu, ha hecho oficial la salida del lateral zurdo.

El cuadro nigeriano no dio oficialidad a la salida de su jugador hasta el pasado sábado y, en un comunicado oficial, señaló que la demora se debía a un "retraso estratégico". Ikwu fue la última incorporación recreativista en el pasado mercado de fichajes y fue firmado para reforzar el perfil zurdo de la defensa, ya que el Recreativo no cuenta con ningún central zurdo y Pablo Andrade no tenía sustituto.

A la espera de que se termine de completar su llegada a tierras onubenses, Ikwu tendrá que adaptarse al fútbol europeo, ya que el nigeriano disfrutará de su primera experiencia lejos del fútbol de su continente. Cabe recordar que el Decano tramitó la licencia de Ikwu con el filial, al igual que ocurrió con Mario Hernández, por lo que cuenta con dos fichas sub 23 libres.