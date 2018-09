Una emboscada encubierta

El encuentro contra el Ibiza tiene todos los ingredientes para convertirse en un partido trampa. Para empezar el rival llega en crisis, palpando la zona de descenso y con un cambio de entrenador tan tempranero como tardío, tempranero porque a Méndez prácticamente no le había dado tiempo de asentarse en las Islas Baleares cuando ha tenido que coger el avión de regreso a territorio peninsular y tardío porque lo normal es hacer un cambio de entrenador a comienzos de la semana y no un jueves. La llegada de Palop puede servirle al cuadro insular como revulsivo, a la vez que dificulta el planteamiento al cuerpo técnico recreativista, ya que envía al traste todo su trabajo de scouting. Como ningún mar en calma hizo marinero, el Recreativo tendrá que saber manejar la situación para que el partido no se le atragante. El principal problema del Ibiza hasta ahora es que no ha encontrado los caminos al gol, solo un tanto ha sumado el equipo ibicenco, aunque lo ha rentabilizado a la perfección, convirtiéndolo en un triunfo. Así, todo lo que sea sellar portería propia servirá para aumentar la ansiedad del cuadro local.

No termina de tener una semana plena Salmerón, que, por unas razones u otras, no logra tener a su disposición toda la plantilla. Indultado Quiles y recuperado Carlos Martínez desde la semana pasada, ahora el técnico almeriense ha visto cómo se le han caído dos de sus bisagras, Marc Caballé y Fernando Llorente, el catalán ya fue baja ante el UCAM, mientras que el ex del Mirandés sucumbió en la recta final del choque ante el cuadro universitario. Ello obligará al expreparador del Murcia a conformar un centro del campo inédito hasta el momento. Lo normal sería que Djak Traoré, que ha tenido presencia en los últimos encuentros, sea el compañero de Tropi en el doble pivote, mientras que la duda se cierne sobre la ubicación de Borja Díaz. El que fuera jugador del San Sebastián de los Reyes podría centrar su posición para dotar de más sacrificio a la medular albiazul, ello supondría la caída de Caye al extremo diestro. La otra opción es que no se altere el planteamiento de inicio del pasado fin de semana y que Borja Díaz parta desde la izquierda hacia dentro para generar espacio a Pablo Andrade y reforzar desde una posición satélite al doble pivote albiazul en unión con Quiles.

El Ibiza ha sacado máxima rentabilidad al gol que ha marcado en lo que va de liga

Independientemente de los hombres que formen de inicio, el Decano afronta una situación novedosa porque hasta ahora no había doblado la rodilla y ahora tendrá que levantarse tras ceder ante el UCAM en el Nuevo Colombino. Es cierto que el juego albiazul en los primeros minutos ante el cuadro murciano fue muy bueno y que el cuadro recreativista tuvo una continuidad ofensiva que no había mostrado hasta la fecha, pero un gol tras una cadena de errores terminó deslavazando al Recre en la recta final del primer tiempo.

Superado el tramo de calendario considerado como muy complicado en el que el Decano ha sumado dos empates y una derrota, ahora el cristal con el que se mira tiene menos cabida para los atenuantes y el recreativismo espera que se retome la senda del triunfo. La competición es larga y tampoco hay que valorar los resultados con más valor del que realmente tienen, habría que tener en cuenta otros aspectos, como la competitividad de una plantilla que ha dado hasta su última gota de sudor y cuyo esfuerzo es indudable. El sendero de la Segunda B es de tierra y sinuoso, pero también esconde algo de hierba... aunque sea artificial como la de Can Misses. Lo ideal es ir sembrando porque el camino llegará a su fin y en ese momento lo deseable es estar en disposición de abandonarlo.