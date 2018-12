Al Recre en La Línea le espera un duelo tan duro como motivador

La última salida recreativista de 2018 le depara uno de esos encuentros de nota, de primer nivel en la categoría con todos los alicientes para ser un partidazo. Pocos conjuntos tienen más claro el concepto Segunda B que este Recreativo de Huelva y la Balona que hoy se miden a las 17:00 en el Municipal Linense. Sobriedad, pocos goles encajados, un fútbol pragmático y calidad en los metros finales para resolver las pocas alternativas que puedan conceder el rival. Así escriben sus caminos tanto el Decano como la Balompédica Linense. Es lo que espera hoy sobre el césped.El choque tiene algo de reto para los albiazules, que así se lo han tomado. El ruido generado en La Línea por los siete encuentros sin encajar gol y los más de 700 minutos imbatidos que acumula su meta Javi Montoya hace que los recreativistas tengan una motivación adicional para el encuentro. Un partido que además llega en un muy buen momento de juego de los albiazules, que suman dos victorias consecutivas tras vencer al Talavera y al Sevilla Atlético en los últimos enfrentamientos.Salmerón recupera efectivos. Vuelve Iago Díaz y también Israel Puerto. Se deja en Huelva a Lolo Plá y Marc Caballé. El primero parece que estará para el siguiente choque con el Sanluqueño, mientras que el catalán sigue en su larga recuperación física. Descarta a David Segura e Ismael Benktib, con los que no cuenta. Pocos cambios hará en teoría el preparador ya que la tendencia albiazul es muy positiva en las últimas semanas. Desde la derrota con el Melilla se aprecia una línea ascendente en el juego además de los resultados. Atrás es donde surge la principal duda que lo altera todo. El técnico ha trabajado con la posibilidad de salir con una defensa de tres centrales y dos laterales amplios. Es el mismo dibujo que le dio tan buenos resultados en Talavera, el choque tomado como referencia. Si es así todo cambiará. Ahora bien, si se guarda la carta en el banquillo para salir con un dibujo más habitual puede que haya menos cambios. En ese caso hombres como Borja Díaz o Traoré se ganaron la continuidad la semana pasada. Hay una base inamovible en el once recreativista como son Marc, Andrade, Tropi, Quiles, Caye, Víctor Barroso y Carlos Martínez. El sistema elegido será el que condicione si entran los cinco defensores o solo cuatro y uno se queda fuera con Israel Puerto como claro candidato a entrar el once.

La solidez de ambos vaticina un choque cerrado que se resuelva por pequeños detalles

La lista de convocados queda formada por Marc Martínez y Álex Lázaro, como porteros; Pina, Pablo Andrade, Iván González, Diego Jiménez e Israel Puerto, como defensas; Tropi, Traoré, Fernando Llorente, Borja Díaz, Ponce, Carlos Martínez, Víctor Barroso e Iago Díaz, como medios; y Quiles, Caye Quintana y Ródenas. Con estos mimbres afrontará Salmerón un encuentro en el que los detalles serán fundamentales. El orden es la seña de identidad de ambos conjuntos, por lo que los dos tratarán de empujar al oponente a cometer un error que lo desbarajuste. No será por lo tanto un partido de grandes alardes de valentía ni de equipos excesivamente abiertos, al menos a priori. Los dos saben perfectamente que puede ser un partido de pocas alterntivas, de madurar el momento y esperar la ocasión propicia para asestar un golpe en cuanto se presente la ocasión. La clasificación no es ninguna obsesión, pero es el fiel reflejo de la temporada deportiva albiazul. Tras superar un pequeño bache hace unas semanas, los onubenses se encuentran a las puertas de las cuatro primeras posiciones de la clasificación. Mientras se resuelve la situación extradeportiva, el balón sigue dando satisfacciones a la hinchada onubense. El Recre llega a La Línea como sexto clasificado a un partido del tercero y con dos puntos de desventaja con su rival de hoy que es el quinto. ElCartagena y el SanFernando se miden en Cartagonvoa, por lo que una victoria le garantizaría un final de año ilusionante con las cuatro primeras plazas al alcance de la mano.