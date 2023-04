Las dudas del vestuario del Recre

La recta final del curso no está siendo la soñada. Desde el partido en Torremolinos antes del parón navideño, el Recre es otro. Reapareció en el Nuevo Colombino ante el Mancha Real y ya nada volvió a ser lo de antes. Llegaron refuerzos pero todavía y, a falta de cinco jornadas para que termine la liga regular, el Decano no ha terminado de arrancar. Ni el panorama acompaña para hacer creer a la afición que sí lo hará.

La situación en el vestuario del Nuevo Colombino no es la ideal. El Recre no convence al recreativismo, independientemente, de la posición que ocupa en la clasificación del grupo IV de Segunda Federación. Los números no son seguros todavía, hay mucho en juego y la calma no entra en los planes. Este domingo, ante el Sevilla Atlético, partido del que solo sacó un punto, no mostró su mejor versión sobre el césped del Jesús Navas. Un duelo ante un equipo de la zona baja de la tabla, al igual que lo serán los próximos rivales de los albiazules.

Nada nuevo. El Recre da una de cal y otra de arena. Ilusiona pero pronto hace poder a los aficionados los pies en la tierra porque la situación es la que es. Nada más lejos de la realidad. No hay más. La única fe es la segunda plaza. Una posición que asegura jugar los play-off de ascenso a Primera Federación con el factor campo. El cuadro de Abel Gómez trabaja cada semana para corregir los errores e ir aprendiendo de las cosas que sí se hicieron bien sobre el terreno de juego, pero una jornada tras otra sigue demostrando lo mismo al recreativismo.

Todos estos problemas que intentaron desde el club solucionar en el mes de enero -dando salida a 11 jugadores y recibiendo a otros siete- para luchar por el objetivo, siguen estando presentes. A todo ello, hay que sumarle las lesiones. La enfermería del Nuevo Colombino es también protagonista en el último mes de liga. Juanjo Mateo se lesionó en el encuentro ante el Cartagena B y tuvo que abandonar el terreno de juego de La Manga. El defensa albiazul sufre un esguince de grado II del ligamento lateral interno de la rodilla derecha con una baja de entre cuatro y seis semanas. A su ausencia, se unió en la jornada 28, Iago Díaz. Una lesión poco frecuente en el fútbol como la que sufrió Pablo Caballero en el primer encuentro de 2023. Mala suerte. El siete del Recreativo de Huelva, un hombre clave en el once de Abel Gómez, se vio obligado a abandonar el partido con el Utrera antes del descanso el Nuevo Colombino enmudeció tras ver marchar al futbolista. Tras ser intervenido para recolocar el hueso del hombro, Iago Díaz se mantendrá fuera del terreno de juego, al menos, durante tres partidos.

Las malas noticias no quedan ahí. Algunos jugadores recreativistas llevan varias semanas sufriendo molestias que le impiden estar al 100% de cara a los partidos. Manu Galán, Fran Ávila o Dopi se tuvieron que mantener al margen para recuperarse. Al igual que Javi Ajenjo, el mediocentro del Decano, en el que Abel Gómez ha confiado desde su llegada para ser titular, ha tenido que empezar los encuentros sentado en el banquillo por seguir arrastrando molestias de las que "se encuentra mucho mejor" y "con muchas menos molestias" pero no como para jugar desde el inicio, como adelantó el técnico recreativista en rueda de prensa tras el partido con el Sevilla Atlético.

Una enfermería concurrida, a la que tuvo que acudir también esta jornada Josiel Núñez. El otro mediocentro del Decano también forzó y terminó abandonando el Jesús Navas en la mañana del Domingo de Resurrección. Una posible sobrecarga obligó al panameño a pedir el cambio. Todo pendiente durante la semana para conocer el estado en el que se encuentra Josiel.

Cuenta atrás cruzando los dedos. Un mar de dudas para Abel Gómez en el vestuario albiazu. lEl Recre necesita tener a sus hombres a pleno rendimiento para afrontar los últimos partidos de la liga regular y llegar en las mejores condiciones psíquicas y físicas al play-off. La ida de la primera eliminatoria tendrá lugar el 21 de mayo y la vuelta el 28. Al ser en Huelva, se adjudicará el sábado 27 por coincidir con las elecciones municipales y el Rocío. La fase final previa al ascenso a Primera Federación será los días cuatro (ida) y 11 de junio (vuelta).