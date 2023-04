Dónde ver gratis el Recre-Xerez DFC

Este domingo el Recre vuelve al Nuevo Colombino. Una nueva oportunidad para animar al conjunto de Abel Gómez desde la grada y dar el apoyo necesario en la última recta de la competición. El papel del recreativismo será clave en el partido ante el Xerez DFC y en los siguientes en feudo albiazul así como, en los play-off de ascenso a Primera Federación.

El encuentro de este domingo que arrancará a las 18:00 se podrá ver de forma gratuita en Teleonuba,a través de la TDT y también, los aficionados azulinos podrán seguir el partido en sus pantallas por el canal TeleJerez. Además, es posible seguir online el duelo entre el Recre y el Xerez DFC. El portal www.futboldirecto.es por un precio de 3'50 euros, dará la posibilidad de ver el encuentro en cualquier parte.

Los albiazules viven desde hace tres jornadas pendientes de la enfermería. El duelo ante el Cartagena B estuvo marcado por la lesión de Juanjo Mateo, que tras cuatro semanas continúa de baja recuperándose del esguince de grado II del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió en la jornada 26. A su ausencia se sumó la de Iago Díaz en el último encuentro en el Nuevo Colombino. El recreativista también se recupera tras la operación del hombro después de que se le saliera durante el partido con el Utrera. Para este domingo, Mario Robles tampoco estará disponible por una pequeña fisura en uno de los dedos del pie. La duda será la de Josiel Núñez que, tras forzar en el partido con el Sevilla Atlético y verse obligado a abandonar el terreno de juego, no pudo entrenar durante la semana aunque sí lo hizo este sábado para conocer sus sensaciones. Este domingo conoceremos si el mediocentro panameño se sienta en el banquillo.

El cuadro de Abel Gómez debe reencontrarse con el gol. Tras los dos triunfos con el Mar Menor y Utrera, el Recre visitó al Sevilla Atlético en un encuentro sin goles. Quedan cinco partidos de liga regular y todavía no hay nada asegurado en el grupo IV de Segunda Federación. Este domingo tiene que volver a sumar los tres puntos ante su afición para también convencerla de que este equipo quiere y puede conseguir el soñado objetivo.

El rival del Recre este domingo no pondrá nada fácil en el Nuevo Colombino. El Xerez DFC llega tras conseguir seis puntos en las últimas dos jornadas. Necesita ganar para salir del pozo y continuar un año más en la categoría. Está en el camino por ello, los albiazules no pueden desfallecer y salir a por todas este domingo, con ambición y garrra para no perder más puntos. Romerito, el técnico azulino con pasado recreativista - jugador en la temporada 2001/2002 a los mandos de Lucas Alcaraz- cuenta con todos sus hombres a excepción de Lolo Garrido por sanción, y del portero Antonio Miguel que se pierde el resto de la temporada.

Solo queda ganar. Este domingo se espera que el Nuevo Colombino sea una bombonera. El club ha invitado a todos los recreativistas a que acudan al estadio después de que en los últimos encuentros la afluencia de público haya disminuido notablemente. El juego del Recre no termina de convencer a la afición pese a la posición que ocupa en la tabla razón por la que el cuadro de Abel Gómez tiene que "morir" por defender la camiseta albiazul. Primero para amarrar la segunda plaza del grupo IV y después, trabajar y terminar de corregir errores para afrontar de la manera más racional posible los play-off de ascenso a Primera Federación. 15 puntos todavía en juego de los que el Recre tiene que hacerse con el máximo número posibles.