En directo: Minuto a minuto del Recre - Vélez (12:00)

El Recreativo de Huelva recibe al Vélez en el Nuevo Colombino en la que será la despedida ante su afición en este 2022. Será el último partido del Decano en casa este año y llega con las ganas de brindar una victoria a los recreativistas. El equipo onubense quiere conseguir su segunda victoria consecutiva después del triunfo que logró el pasado fin de semana en Chapín ante el Xerez.

El Decano también quiere acercarse al líder, el Antequera, y meterle presión para su partido, que comienza a las 17:00, ante el San Roque de Lepe. En estos momentos el Recre se encuentra a cinco puntos del Antequera por lo que serían grandes noticias almorzar estando a tan solo un par de puntos.

Lo normal es que Abel Gómez tire de continuidad en el once. Tampoco tiene mucho más fondo de armario. Y es que el Recre sigue con los malabares de aguantar con lo que hay. Sin apenas hombres de referencia arriba. Pablo Caballero será el hombre punta. No hay más. A no ser que haya un cambio de planes y se meta a Peter de falso 9, dando entrada a Laerte, y guardando la carta de Caballero para la segunda mitad. Pero no es muy probable. Al Decano se le achaca que no cierre los partidos, cuando sí genera ocasiones suficientes en los primeros cuarenta y cinco minutos. Esa falta de efectividad es una tarea pendiente. Todavía el Recre no sabe lo que es ir por delante con dos goles de ventaja. De momento no acusa esta circunstancia en la clasificación.