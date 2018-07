Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, respondió ayer a la empresa Zephir Homes, que el martes en rueda de prensa volvió a criticar al Ayuntamiento y defendió su solvencia económica asegurando que cuenta con 4 millones de euros de liquidez inmediata y 15 en avales.

En cuanto a la acreditación de la solvencia de la empresa adjudicataria de las acciones del Recreativo, Gabriel Cruz manifestó que "en este tipo de situaciones se pueden dar dos casos: que se diga que se tiene el dinero y no se tiene, o que se tenga el dinero y no se quiera poner. Los jeques de Abu Dhabi tienen mucho dinero, capacidad financiera infinita, pero no han puesto el dinero. Esto era muy fácil, el martes 26 de junio los adjudicatarios estaban citados en la notaría de Huelva, que ellos mismos designaron, para cumplir con las obligaciones que imponía el pliego. Yo me presenté a las 13:00, la hora a la que habíamos quedado, y allí no se presentó nadie para cumplir con las obligaciones de un pliego expresamente aceptado y con una oferta que se constituyó en adjudicatario", relata Cruz.

"Se trataba de acreditar que habían puesto 950.000 euros y el Recreativo era suyo; además, con el compromiso tanto con la empresa gestora como con la Federación Andaluza. Sumados esos 950.000 euros (300.000 por el valor de las acciones más 650.000 para acreditar el pago de determinados conceptos), a lo que se había trasladado para la inscripción en la Andaluza y para que la gestora resolviese el contrato, todo sumaba 1,7-1,8 millones de euros. Lo que hay que hacer es no acreditar que se tiene, sino ponerlo. Tú vienes, tienes el dinero y quieres comprar; pues si tengo el dinero y quiero comprar, pago y cumplo con el contrato al que me presenté. No le demos más vueltas. ¿Tienes capacidad financiera, eres adjudicatario? Paga y te quedas con el Recre", declara el alcalde, que insistió en que se ha cumplido escrupulosamente con todo el procedimiento.

Sobre la fecha para el nuevo pliego de condiciones, Cruz dijo que "estamos trabajando en el borrador y cuando lo tengamos todo el mundo tendrá la oportunidad de presentarse. Cuando alguien tiene capacidad y quiera quedarse con el Recre, cumplirá con todos los condicionantes y con todos los compromisos. Será cuanto antes, esperamos en muy muy corto plazo sacar el pliego".