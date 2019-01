Dos deportistas unidos por el ciclismo y el amor por Huelva

Choquero y deportista, a Rafael Huertas el recreativismo le viene en la sangra. De familia ligada al Decano, se confiesa “del Recreativo y nada más porque no tengo otro equipo”, aunque lamenta que “en los últimos tiempos me distancié un poco por no poder ir a verlo como antes, aunque no quita que lo primero que haga cada domingo sea ver cómo ha quedado porque ese sentimiento no se pierde nunca”. Por ello reconoce “la necesidad de volver a acercarme y vivir al Recre como antes”. Su paso por La Tertulia Deportiva de Huelva Información sirvió para “reencontrarme como recreativista” y firmar el compromiso de “ir al Nuevo Colombino al partido contra el Murcia de dentro de dos semanas. Tengo que recuperar mi vínculo”. Diego Jiménez defiende que “hay que enganchar a cuanta más gente mejor, porque es cierto que por todo lo que ha pasado puede haber aficionados que se hayan separado algo del club. Todos los que se suban a nuestro carro son bienvenidos, porque aquí no sobra nadie ya que cuanto más apoyo tengamos más fuertes seremos”.

Rafael Huertas: “La Segunda B no es una categoría que corresponda a un club como el nuestro”

Rafael Huertas es un amante del deporte “desde los ocho años”, siempre ligado a diferentes modalidades y con el ciclismo como principal actividad. Su entrega a la práctica deportiva la lleva incluso a su vida profesional, donde recuerda que “en Citroen fuimos los primeros en patrocinador al Sporting de Huelva hace unos años porque confiábamos mucho en ese proyecto y ahora es una satisfacción verlos consolidados”. De hecho, “el fútbol femenino y el deporte femenino en general me atraen”.

Diego Jiménez: “Hay que enganchar a todo el mundo porque aquí no sobra nadie apoyando”

Un onubense de cuna y otro de adopción, Rafael Huertas y Diego Jiménez, compartieron su amor por la tierra y por la bicicleta, pasión que les une como dos deportistas natos que necesitan“competir siempre”. El zamorano se siente “como de Huelva porque llevo aquí muchos años, siento el cariño que me tienen y vivir aquí es calidad de vida”, lo que generó una sonrisa cómplice en su contertulio. El ciclismo fue el nexo que unió a ambos en una animada conversación sobre el pedal. Huertas es un aficionado con miles de kilómetros en sus piernas, algunas más que el capitán del Decano, a quien sus limitaciones como futbolista le impiden competir “como me gustaría”.

Rafael Huertas: “Viví con tristeza y preocupación la posibilidad de que el equipo hubiese desaparecido”

El gerente de Hucar cuenta con experiencias en puertos míticos como el Tourmalet y confesó sus dos grandes retos. Espera “subir Alpe D’Huez porque es una de las mecas del ciclismo y al Kilimanjaro a pie, porque África me apasiona y es la montaña sagrada, con una imagen dominando la sabana”. En Huelva cuenta en su currículo con “todas las grandes, desde Paterna a la Huelva Extrema”. Diego Jiménez de momento “no he podido competir en grandes pruebas porque físicamente sería contraproducente, aunque tengo mi gran objetivo en la Quebrantahuesos cuando me retire”. Ya ha probado “con un amigo en alguna prueba y tengo claro que el ciclismo es más duro que el fútbol”.

Diego Jiménez: “Pase lo que pase en el Tourmalet van a quedar 13 jornadas por delante todavía”

Con el ciclismo sobre la mesa era inevitable la alusión al Tourmalet que espera al Recre en las próximas cuatro jornadas. Diego Jiménez define el tramo que viene como “muy exigente, pero no va a ser determinante. Ojalá saquemos muchos puntos, pero no perdamos la cabeza porque pase lo que pase todavía nos van a quedar 13 jornadas en las que hay tiempo para todo”. Rafael Huertas pide “tranquilidad” porque “hasta mayo queda mucho todavía”, aunque reconoce que “hay que luchar por salir de ahí porque la Segunda B no es una categoría que corresponda a nuestro club por su historia y afición”. Y le lanza un reto a Diego Jiménez: “Tenéis que conseguirlo”. El albiazul lo recogió “encantado”.