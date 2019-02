Demostración de madurez albiazul en Jumilla

una maquinaria que funciona de forma tan fiable que lo mismo se impone en una alfombra como en un patatal. Es el dominio de la situación, el control de los partidos. Es jugar bien, que no siempre es hacerlo bonito.Jumilla aparecía marcado en rojo en el calendario recreativista. Uno de esos partidos trampa que tiene todas las condiciones para atrapar a los que van de grandes, pero es que este Recre no lo parece, lo es. No, el Uva Monastrell no era la trampa, la trampa era el Decano y el Jumilla se dio de bruces con ella. Que el campo es estrecho y pequeño, sin problemas. Que el rival vuelve el choque en un intercambio físico para compensar la calidad, sin problemas. Que el césped no permite dos pases seguidos, sin problemas. Que el partido es espeso, sin problemas. Que tiene tres bajas importantes en una plantilla corta, sin problemas. Que hay que dejar a un lado el fútbol fluido para tirar del balón, sin problemas. Que hay que dejar la etiqueta en la taquilla y ponerse el mono de trabajo, sin problemas. Es el Recreativo de Salmerón. Tiene soluciones para todo. El técnico ha convertido su equipo en. Es el dominio de la situación, el control de los partidos. Es jugar bien, que no siempre es hacerlo bonito.Jumilla aparecía marcado en rojo en el calendario recreativista. Uno de esos partidos trampa que tiene todas las condiciones para atrapar a los que van de grandes, pero es que este Recre no lo parece, lo es. La victoria en el Uva Monastrell tiene un valor especial porque se produce en el terreno más hostil de los pisados hasta la fecha, en un campo de batalla favorable al rival y que exige una demostración de madurez propia de los que mandan, de los grandes de verdad.

Salvo el arreón inicial jumillano, el control del partido siempre albiazul y también las mejores ocasiones de gol No fue un partido brillante ni tenía que serlo. Cuando toca ser prácticos, este Recre lo borda. El catecismo del salmeronismo es muy claro. El Decano compite siempre, jamás se descompone y nunca negocia el esfuerzo. Con esa doctrina cocinó a fuego lento una victoria trabajada, luchada, peleada y, sobre todo, merecida, porque en un partido sin apenas fútbol y enorme intensidad todas las ocasiones claras de peligro, que fueron pocas, tuvieron color albiazul. A balón parado y con un remate de un central en el tramo final del partido. Es la Segunda B. Una categoría que maneja como quiere su técnico.

Capacidad de sorpresa no tuvieron ninguna en el Uva Monastrell los dos equipos. El Recre y el Jumilla ofrecieron lo esperado. Poco fútbol, mucha pelea, juego directo, balones divididos y más brega que claridad con balón. El abecé de la clásica Segunda B en su máxima expresión. Dos equipos duros, competitivos y la consigna clara de no cometer errores. Un fallo y se acabó. Tanto Salmerón como Pontes lo sabían. La prioridad era no conceder.

El choque fue como se esperaba, con mucho fútbol directo, pelea y escasa fluidez en el juego El Jumilla salió fuerte e intenso. Sabía que o golpeaba primero o tendría muy pocas opciones. Si su técnico estuvo en la Condomina viendo el partido del UCAM es comprensible que le tuviese tanto respeto a los albiazules. Consciente del valor de su terreno de juego, quiso poner el pie en el cuello al Recre desde el pitido inicial para que no tuviese el respiro necesario para asentarse en el campo. Fueron quince minutos de relativo dominio local. Al Decano ese tipo de situaciones no le incomodan. Es un equipo que se siente tan cómodo con protagonismo como en posición de repliegue. Tampoco la calidad de su oponente le daba para aprovechar esta fase. Salmerón apostó por un dibujo similar al de Murcia de quince días antes con Iago Díaz por banda izquierda y los tres centrales. La principal novedad fue la entrada de Carolos Martínez en lugar de Borja Díaz y arriba Quiles como compañero de Ródenas.

El Recre completó bien el primer tercio de su particular lidia. En cuanto templó al oponente, calmó su ímpetu de salida y dio un pasito al frente, el choque ya apenas peligró para los albiazules. Cumplió sin dificultad su primera misión, pero no tuvo la chispa suficiente para subir un escalón más el partido cuando pisó campo contrario. Equilibró la contienda, si bien cuando tuvo que ir a por la portería opuesta no encontró la inspiración.

Ródenas tuvo dos claras oportunidades en la primera mitad para adelantar a los albiazules La consecuencia fue un duelo de igualdad máxima, sin llegadas ni fluidez. Demasiado pronto tomó el choque el cariz clásico de esos duelos en los que todos saben que quien marque se lo lleva. Y por eso los dos se empeñaron en que no lo hiciera su rival, fue la prioridad. A pesar de esa espesura fruto de las dificultades del campo y la lucha física, las dos ocasiones más claras de la primera mitad fueron recreativistas. Ródenas en la primera ocasión que ganó el espacio tras un fallo defensivo local rozó el 0-1 en el 22. En un centro de Iago Díaz la tuvo al borde del descanso. Posiblemente la peor noticia de este primer asalto albiazul fue la amarilla temprana a Tropi que condicionó al valenciano en los repliegues.

El descanso no fue más que un punto y seguido en la misma historia. No cambió en nada el choque. El Recre sabía que el reloj jugaba a su favor. Sus recursos en el banquillo y su calidad debían salir a relucir según perdiese fuelle su oponente. Un duelo de esos que se maduran, que se cocinan a fuego lento como le gusta a Salmerón hasta que llega el momento de meter la cuchara. Si el partido era un catálogo de la categoría, las respuestas albiazules debían estar a la altura. Las tuvo de todos los colores. Contuvo la salida poderosa de su rival, se adaptó a un terreno de juego incomodísimo y como resultaba una quimera filtrar un pase en condiciones porque el césped lo hacía imposible, tiró del balón parado para asestar el golpe definitivo. El partido no era para hombres como Carlos Martínez. Si Salmerón pedía guerreros, hombres del perfil de Chico Díaz respondían más a lo que exigía el choque. Fue el primer cambio. A la hora de encuentro le dio la oportunidad Salmerón a su nueve más poderoso en el juego aéreo. Lo colocó como referencia clara para ganar por alto y generar segundas jugadas.

A balón parado generó mucho peligro el Recre, que pudo marcar antes del gol de Israel Puerto con otro remate de Jesús Valentín Avisó Jesús Valentín en el minuto 70 con un remate al segundo palo que Germán salvó y el larguero repelió después de un córner. El Jumilla no pudo contener más. En el 76 llegó el gol. Ya estaba maduro cuando Israel Puerto se impuso por alto para romper el 0-0. El Jumilla quemó sus naves. Se fue arriba tras el 0-1. La tuvo también a balón parado con un balón de Sylvain que se paseó por el área y cazó Marc Martínez en el 80. Los jumillanos apretaron con las fuerzas que tenían. No fue fútbol, fue garra. Los albiazules le respondieron con otro lanzamiento de esquina que de nuevo pudo ser gol.Ya el Jumilla no tenía más que ofrecer. El Recre lo había agotado, lo había madurado hasta llevarlo al límite de sus fuerzas, lo había cocinado hasta que Israel Puerto metió su cuchara para saborear tres puntos más. Y ya van 48.