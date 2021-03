La defensa centra el trabajo de Pouso en el Recre

Defensa, defensa y defensa. Carlos Pouso ha identificado pronto dónde se encuentra el principal punto débil del Recreativo. La facilidad con la que le hacen daño al equipo albiazul es una de las causas fundamentales de su mala temporada. El vasco se ha puesto manos a la tarea. Y lo hace de arriba abajo, del primer delantero a Nauzet bajo palos. “Hay que mejorar a nivel defensivo, trabajamos en la presión y la colocación en el campo. Tenemos que trabajar todos, desde el delantero a los centrales”, señala el delantero Jesús Sillero. El mensaje es prácticamente calcado al de Seth. El canario insiste en que “el entrenador se ha dado cuenta que nos fallan los minutos finales, los centros laterales, contemporizar para que los rivales no nos superen. Los datos están ahí. Somos el máximo goleador, pero encajamos mucho. El míster están haciendo mucho hincapié en eso”.

En lo que ambos atacantes coinciden es en la decepción que supone la temporada. Por ello, el canario insiste en que “solo queremos que llegue el domingo, darlo todo e irnos a nuestras casas con la conciencia tranquila de haberlo dado todo”. En el inicio de la segunda fase del campeonato el ánimo del grupo está alto. Sillero reconoce que “el equipo ha pasado unos días malos. Con el nuevo entrenador no hay tiempo para lamentos y solo pensamos en que todo salga lo mejor posible en estas ocho jornadas. Vamos a conseguir quedarnos en esta categoría”. La primera parada será con el Yeclano en el Nuevo Colombino, un equipo al que “no hay que menospreciar”.

A pesar de disfrutar con el beneplácito de buena parte de la hinchada, Seth no es ajeno al enfado de la afición recreativista. No obstante, insiste en la necesidad del respaldo del recreativista porque “los aficionados estarán cabreados como es lógico, pero todavía puede ser peor así que les pediría que nos animasen. El apoyo nos vendría bien”. Precisamente tras el último choque hubo seguidores que recriminaron el rendimiento del equipo a la salida del campo. Para Seth “el enfado del aficionado es normal. Son muchas semanas y es lógico que nos pidan explicaciones a la cara, pero no me parece bien porque nosotros también estamos jodidos”.

El cambio de inquilino en el banquillo albiazul abre una nueva oportunidad a jugadores con menos minutos de competición como Sillero. El sevillano reconoce que lo ha pasado mal hasta ahora por las pocas oportunidades, si bien “trabajo y he trabajado al 100 por 100 para aprovechar las oportunidades. Cuando salgo al campo lo único que intento es ayudar en la posición que decidan los entrenadores. Si me han utilizado la mayoría de las veces como revulsivo y como futbolista tienes que dar el máximo en 90 minutos, en 5 o 10”.

Su compañero lleva ya varias semanas sin suerte ante el marco contrario. Seth ha tenido ocasiones claras pero “el portero me las ha sacado. No considero que está haciendo las cosas peor por llevar más tiempo sin marcar”. En el último encuentro no fue titular por una claúsula que lo impedía. Tuve que ver el descenso desde la grada. “En Cádiz fue duro vivirlo desde fuera, con muchos nervios y mordiéndome las uñas. Nos volvimos con mucha tristeza”. Ahora espera que el cambio en el banquillo ejerza de revulsivo porque “el míster trae una ilusión tremenda. Si nos la transmite puede hacer muchas cosas en este equipo”.