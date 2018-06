La defensa de Pablo Comas solicita las grabaciones del juicio

El abogado del expresidente del Recreativo de Huelva, Pablo Comas, condenado por la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva a tres años de prisión por un delito de administración desleal y otro de falseamiento de cuentas sociales del Decano, ha solicitado a la Sala presidida por José María Méndez Burguillo las grabaciones de las dos sesiones de la vista oral.

Álvaro Sánchez Pego ha detallado en exclusiva a Huelva Información que su propósito para la solicitud del soporte audiovisual es que “siempre al ver las grabaciones recuerdas frases, cosas, manifestaciones que se hayan realizado más allá de lo que dice la sentencia; porque a veces la sentencia puede decir que queda probado que no sé quién dijo no sé qué y a lo mejor vas a las grabaciones y ves que no es así”.

El letrado se encuentra ya trabajando en el recurso que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en los próximos días. Por el momento, con la petición de las cintas de las dos sesiones del juicio ha conseguido la suspensión temporal del plazo para elevar a la Sala de lo Penal del tribunal regional la apelación, aunque espera que la remisión de las grabaciones por parte de la Audiencia onubense se lleve a cabo “en breve”.