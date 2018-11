Melilla, el rival que lo tiene todo

Si no es el mejor, poco le falta. A Salmerón le gusta el Melilla. Basta con leer o escuchar al preparador albiazul para entender que el rival del domingo tiene todo lo que le quiere el recreativista. Con balón, sin él, con iniciativa, replegado, en segunda jugada, agresivo, intenso... Son sus palabras. El Recre se mide “a un equipo que lo hace casi todo bien”. Y en ese casi buscará el Decano el resquicio para hacerle daño. Salmerón define al Melilla como “uno de los mejores de la categoría” al ser capaz de “dominar todas las fases del juego”. El técnico insiste en que “cuando tiene que jugar juega, es agresivo, domina la segunda jugada y cuando necesita tener la pelota lo hace”. Por ello, “seguramente sea de lo mejor de la categoría”. En la versatilidad está su gran fortaleza. El almeriense valora que el Melilla “ha conseguido unirlo todo. Quizá haya tres equipos que tenga más capacidad individual y talento en sus filas, pero el Melilla ha logrado una mezcla total. En Segunda B muchas veces hablamos de Guardiola o de Mourinho como los dos modelos y en esta categoría hay que trabajar todas las fases del juego como hace el Melilla. Defiende muy bien, tiene agresividad, domina las transiciones y cuando tiene que tener la pelota lo hace también”. Con respecto al equipo de temporadas anteriores asegura que “ha ganado en balón y agresividad con respecto a años anteriores. Antes se decía que era un equipo que bajaba cuando salía fuera. Ahora ha ganado en intensidad que le hace ser un rival muy peligroso fuera de casa”.Pero el Recre no se asusta por el potencial de su oponente. Los albiazules “siempre afrontamos los partidos a ganar”. Salmerón aprovecha para defender su trabajo de las críticas recibidas porque “se tiende a decir que el planteamiento es esperar o que no nos marquen. Nosotros vamos a marcar, pero si el rival lo hace antes hay que afrontar el partido con argumentos para levantarlo”. Reconoce que “en los últimos tres fueron parecidos con un rival que marca y tenemos una hora por delante para levantarlo sin ser capaces de conseguirlo”.

Tras la derrota en Marbella señaló que había echado en falta talento para el último pase. Salmerón matiza que lo hizo en referencia a “un momento determinado en el que no encontramos el pase adecuado en ese momento”.En el Municipal marbellí “metimos más de 20 centros al área”. Por explica que “hablo de ese último pase en la zona del campo en la que nos permita dar el pase de gol. En cuanto mejoremos en esa fase mejoraremos mucho porque hay talento”. Puso como ejemplo a uno de los poderosos de la categoría. “El Cartagena la semana pasada ganó en el 90, que no somos solo nosotros. Hay que tener la confianza necesaria. Hay que provocar que el equipo juegue bien”.Para suplir esa carencia espera con ansia la puesta en forma de Carlos Martínez. El atacante “está mejorando” de sus problemas físicos. Ante el Melilla “está con posibilidades de darnos cosas en esos espacios reducidos en lo que se siente cómodo. Hay otros jugadores que deben dar un paso adelante porque tienen también esa capacidad para hacer las cosas bien”. Donde no tiene muchas esperanzas a corto plazo es en el terreno de juego, un césped que “espero que esté más o menos igual. Nos encontraremos una situación parecida”.

Un elemento a tener en cuenta será el ambiental. En Melilla hablan del peso del Nuevo Colombino y su influencia. Es un factor que Salmerón quiere tener al lado del equipo más que como una presión añadida. Por ello pide a la afición recreativista que esté “como siempre con nosotros en los momentos difíciles para disputar esos partidos complicados en los que la grada sabe jugar su papel”. El aliento “lo vamos a tener siempre”. Comprende que “al final el aficionado puede decir lo que estime, pero le pediría que durante los 90 minutos esté con nosotros porque siempre hay momentos difíciles en los que su apoyo nos ayudará mucho”.A diferencia de la semana anterior, la situación extradeportiva apenas tuvo protagonismo en la comparecencia semanal del técnico, quien señala que “estamos al margen. Obviamente cualquier problema personal influye en el estado de ánimo y esa confianza para hacer las cosas bien, pero estamos centrados en el partido del domingo contra un rival que lo hace casi todo bien en todas las fases del juego que hablamos”. Para recuperar ese ánimo “se trabaja siempre el grupo porque al final mucho va enfocado en tener la confianza absoluta para hacer las cosas bien. No sólo trabajamos en lo físico y táctico como en lo mental. Hay que tener confianza y con la mente limpia”.