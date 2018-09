La cuenta pendiente con el Cartagena

A priori el duelo entre el Recreativo y el Cartagena no debería tener más trasfondo que el de un encuentro entre dos de las mejores plantillas del Grupo IV de Segunda División B, pero no es así. El cuadro murciano y el Decano abrieron en el Cartagonova la pasada campaña midiéndose entre ellos. Tras una mala primera parte, el Recreativo consiguió rehacerse para igualar un 2-0, pero nada más empatar Aketxe volvió a poner por delante a los blanquinegros, esta vez de manera definitiva.

El Decano se percató de que la ficha de Sergio Jiménez no había sido cursada en tiempo y forma, por lo que denunció a la entidad cartagenera por alineación indebida. A pesar de las argumentaciones del club albiazul, la Federación Murciana respaldó al Cartagena y los tres puntos se quedaron en el casillero de los locales. La denuncia por parte del Recreativo no sentó bien en tierras murcianas y los aficionados de ambas entidades iniciaron un enfrentamiento a través de las redes sociales que no ha quedado aún en el olvido.

De hecho, cuando el Cartagena venció en Huelva (2-3) también hubo cambio de comentarios entre seguidores de uno y otro equipo, que volvieron a tener respuesta después de la dolorosa eliminación del Cartagena en la promoción de ascenso a Segunda División, cuando el San Sebastián de los Reyes le quitó el ascenso en el último minuto del descuento.

Ahora ambos clubes han vuelto a confeccionar plantillas con grandes jugadores y parece que estarán en la zona alta durante buena parte de la campaña, pero a pesar de que el Recre ha comenzado con mejor pie el ejercicio el Cartagena no parece el rival más propicio. De hecho, el Decano no ha ganado en Segunda División B a los aurinegros, cuatro derrotas y dos empates es el bagaje albiazul ante los blanquinegros.

Eso sí, en categoría nacional (Segunda División) sí que puedo imponerse el Recreativo en tres de los seis enfrentamientos entre ambos conjuntos. La primera victoria albiazul fue en la temporada 2009/10 por 1-0, mientras que las otras dos fueron en la campaña 2010/11, en la que el Decano goleó a los murcianos 1-3 y 3-0. Los otros tres enfrentamientos en Segunda terminaron con triunfos del Cartagena.