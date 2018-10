"No creo que la solución sea vender el Recreativo"

Juan Sivianes es una de las voces autorizadas del recreativismo. Jugador y emblema del club albiazul, en la actualidad goza de su propia peña y es uno de los aficionados que más acompaña al Decano en sus desplazamientos. El exlateral del club fue uno de los protagonistas en la Tertulia Deportiva de Huelva Información que se celebró en el Restaurante Ciquitrake de la capital onubense.

Sivianes analizó la actualidad del Recre, emanando cierta resignación: "Esto es más de lo mismo. Cuando empezó la temporada pensaba que habíamos firmado al mejor entrenador de Segunda B, pero ahora mismo no deja de ser uno más. En la plantilla sí hay jugadores que me están diciendo de verdad lo que son, con corazón y coraje, pero hay otros que me están decepcionando". En cuanto a los destacados del equipo, el exfutbolista no duda en afirmar que los jugadores más determinantes son "los que forman la columna vertebral: Marc Martínez, los dos centrales, Tropi y Caye. Caye ha estado muy solo, pero ahora con Carlos Martínez y Quiles igual podemos tener una buena delantera". Se descubrió el camero diciendo que "para mí Traoré tiene que jugar, no sé qué pasa con él, pero si no está a gusto en el club o el club no está a gusto con él es mejor que se vaya". Otro de los nombres propios a los que se refirió Sivianes fue a Pina, del que dijo que "hay que pedirle mucho más, empezó muy bien, pero ha ido a menos".

En lo relativo a la gestión de la plantilla, Sivianes aseguró que "si no se repiten las alineaciones es porque hay dudas. Yo cuando jugaba me dijeron toma el 2 y tienes que defenderlo", al tiempo que lamentó la falta de gol que tiene el Recre: "Salmerón tiene lo que tiene, pero meter cuatro goles en seis partidos es muy poco... Que estamos en Segunda B".

Sobre la trayectoria del Recreativo en lo que va de Liga, esgrimió que "el comienzo fue bueno, pero a partir de Murcia no hemos estado bien" y mandó un aviso para navegantes sobre la visita del Jumilla: "Es un equipo al que temo, ya el año pasado venía abajo nos ganó y nos dio un baño". Al margen de los resultados, Sivianes no se muestra conforme con el juego del Recreativo: "Nosotros no hemos hecho nada todavía, no ha habido un partido en el que hayamos salido satisfecho con el juego".

Por todo ello, el exprofesional recreativista destaca la fuerza de la afición albiazul: "Los aficionados aún no han terminado de salir de un palo y ya están pensando en el siguiente partido. Nosotros tenemos una gran afición, pero el aficionado ya está un poco harto. El equipo es el que tiene que llevar la gente al fútbol". Sivianes tiene claro que para destacar es necesario un buen colectivo: "Si se hace un partido bueno destaca algún jugador, pero lo importante es el equipo". Después de muchos años siguiendo el día a día del Recre no duda al afirmar que "el mejor futbolista que ha salido de Huelva ha sido Joaquín".

Sobre la situación institucional del club argumentó que "yo no creo que haya que vender el club porque nos podemos encontrar con otro Comas. Todavía estamos pagando deudas de su etapa. Lo que no veo que el Ayuntamiento ponga un pliego de condiciones y los que acudan a la puja no cumplan nunca, ¿no será que las elecciones están cerca?". Lo que sí espera Sivianes es que el Decano logre la tranquilidad porque "que el Recreativo desaparezca sería para mí peor que una enfermedad grave".