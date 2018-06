"Si el club no salda la deuda no puede competir"

El Recreativo de Huelva debe abonar a la Federación Andaluza de Fútbol (FAF) un importe de 603.000 euros para poder competir la próxima temporada en el grupo IV de Segunda División B. La deuda albiazul con la Andaluza se arrastra desde hace tiempo, derivada de un incumplimiento del Decano de la etapa de Pablo Comas al frente de la entidad albiazul y del posterior compromiso adquirido por el Ayuntamiento de la capital onubense hace un par de años, tras expropiar las acciones a Gildoy España, de dar un patrocinio al club recreativista por 500.000 euros anuales con el que se cubriría ese importe pero que el Recre no pudo ingresar en la FAF al tener embargadas sus cuentas.

Poco después de que el pasado mes de febrero el Decano levantara el embargo que tenía de la Agencia Tributaria desde hacía unos cuatro años, gracias a un crédito concedido por el Consistorio de alrededor de 7.550.000 euros contra la masa de la deuda del club con Hacienda con el que se logró el desbloqueo financiero albiazul, el Recre hizo un pago a la Andaluza de 50.000 euros a cuenta de la deuda que arrastra con la Federación, aunque aún debe saldar el resto del importe.

El Decano debe atender antes del 30 de junio otros requisitos ineludibles

El delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Fútbol, José Antonio Fernández, ha confirmado que la entidad recreativista debe hacer frente a ese pago antes de que finalice este mes, si quiere ser inscrito. "La deuda viene desde la época en que Pablo Comas era el presidente del Recreativo -explica-. Es una deuda que la Federación Española de Fútbol le endosó a la Andaluza porque era una deuda que tenía con ellos y habitualmente suele hacer eso. De una manera o de otra se ha intentado solucionar. En principio el Ayuntamiento iba a pagarla a través de un patrocinio al club pero como no se desbloqueaba la situación con Hacienda y la Seguridad Social, no se podía pagar ese dinero. El caso es que llegada esta fecha aún no se ha pagado y por eso se le está reclamando al Recreativo", agrega.

"Si el club no salda su deuda no puede competir", resalta. "La Federación Andaluza de Fútbol no es que haya echado la vista a un lado. Siempre ha intentado llegar a un acuerdo con el club y con el Ayuntamiento dentro de los marcos legales que establece la Federación Española para ayudar al Recreativo. Pero claro, sigue sin satisfacerse la deuda y llega un momento en el que se tiene que cumplir ese pago", concluye.

Además de esa deuda con la FAF el Recre tiene otra serie de gastos ineludibles antes del 30 de junio para poder militar la próxima temporada 2018-19 en la categoría de bronce del balompié nacional y que no se liquide la sociedad como pueden ser unos 460.000 euros destinados a abonar a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para saldar la deuda con la plantilla de jugadores de la campaña 2017-18, además de otros 152.000 de los compromisos del concurso de acreedores.

Además, aunque eso ya no le costaría el descenso, el club tiene que afrontar las obligaciones ya vencidas que tiene con extrabajadores, junto con acuerdos de pago a los que ha ido llegando el club con empresas y proveedores o por sentencias que se han ido produciendo en el Juzgado.