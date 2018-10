Un choque de bloques

San Fernando ocupa un lugar especial en el imaginario colectivo albiazul de los últimos tiempos. El equipo isleño ha acompañado estos años de penurias recreativistas en Segunda B con episodios para recordar. Fue el equipo ante el que un gol de Rafa de Vicente certificó la permanencia en la segunda campaña en la categoría. Un choque marcado por el adiós del eterno Jesús Vázquez y por ese balón que con el tiempo añadido se marchó lamiendo el poste. Era la muerte. Hay recreativistas que todavía no han recuperado el pulso. Más recientemente fue el rival del clímax de Ángel López en el banquillo del albiazul. En Bahía Sur firmó el Decano su cuarta victoria consecutiva. Parecía que el Recre retornaba a una posición dominante en la competición. El recuerdo de esa última visita a San Fernando tiene más que ver con el plano externo que con lo que sucedió en un soso encuentro sobre el césped. Triunfo 0-1, espectáculo en la grada y celebración por todo lo alto. Nadie esperaba entonces todo el sufrimiento que tendría que llegar en las semanas siguientes hasta firmar otra vez la permanencia agónica en la categoría.

San Fernando aparece de nuevo en el horizonte con las nubes acechan el Nuevo Colombino. Problemas con los cobros, lesiones que no se recuperan y un maltrecho césped coparon una semana de actualidad albiazul en la que poco se habló del rival. Una salida hasta la Isla del León aparece como un bálsamo ideal para la incertidumbre que de manera serial azota al Recre. No resolverá los problemas, pero ganar los hace más llevaderos. Lo saben bien los cientos de aficionados que de forma inalterable estarán al pie del cañón sin importarles lo que sucedió de lunes a sábado ni lo que espera de nuevo mañana. Casi un millar de recreativistas estarán en Bahía Sur con el sueño de repetir ese instante de gloria de hace un año. Si después vienen curvas ya habrá tiempo de afrontarlas, pero hoy que nadie les quite esa ilusión.

En el plano prácticamente nada ha cambiado con respecto a la semana anterior. Salmerón tiene a los mismos. Sólo cuenta con la baja de Carlos Martínez en su lento proceso de recuperación de la dolencia de espalda que le persigue. Se deja en Huelva a David Segura y se lleva a 19 jugadores para hacer un descarte de última hora. Tiene una vez más el dilema del dibujo. Frente a El Ejido jugó con un punta y un centrocampista más por dentro, mientras que frente al Almería B en Huelva salió de inicio con Caye Quintana y Quiles. Las dos fórmulas le dieron resultado positivo al técnico. En San Fernando lo más razonable es volver a un esquema similar al de Santo Domingo, al menos en cuanto a disposición porque las caras pueden ser las mismas del último encuentro. Sí o sí estará Caye en punta. El resto del sistema ofensivo puede variar algo. Atrás nada cambiará con la línea de cuatro de la semana anterior y Marc en la portería. Tropi y Llorente actuarán en el medio con Iago Díaz por un costado y Marc Caballé por el otro. A Quiles le volvería a tocar actuar de enganche en este caso si no contempla reforzar el medio con un futbolista como Djak Traoré para meter más músculo al equipo.

Con dos equipos a las puertas de la zona de privilegio, una victoria para cualquiera de los dos bandos significaría meterse en la pelea por los puestos de promoción de ascenso. Lo saben bien los dos técnicos.

Tanto el San Fernando como el Decano tienen como arma principal la fortaleza de su sistema defensiva. Ambos suman sólo cinco goles encajados en lo que va de campeonato. Se vislumbra un duelo cerrado, en el que ninguno de los contendientes esté dispuesto a conceder lo más mínima a su rival. No habrá prisas ni urgencias. Si hay que madurar el partido para apurar a la recta final, se hará. Lo tienen muy bien aprendido Recre y San Fernando. Con fuertes defensas y calidad en la zona alta, los detalles serán determinantes. En los gaditanos el peligro es conocido. Pablo Sánchez, Pedro Ríos y Manu Ramírez forman su ataque. Rubén Gálvez completa la nómina de exalbiazules. No obstante, hay una diferencia importante entre uno y otro equipo. Mientras el Recre crece en base a la presión alta para buscar el espacio, su rival prefiere un juego más directo con el que aprovechar la segunda jugada.