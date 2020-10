Los canteranos se abren sitio en la pretemporada

La pretemporada es un periodo infravalorado en muchas ocasiones. El periodo preparatorio se entiende como un periodo al margen de la competición, pero muchas de las posibilidades surgen en esta etapa. El Recreativo incluyó a un buen puñado de canteranos en las primeras semanas de entrenamientos y el rendimiento general de los canteranos ha sido muy alto. Tanto es así que alguno de ellos, como Ponce o como Fran parecen ser jugadores de pleno derecho de la primera plantilla, aunque el segundo de ellos vaya a tener ficha con el filial.

Pero no solo los dos mediocentros, que ya partían con muchas posibilidades de consolidarse, han rendido a buen nivel y han sorprendido con su saber estar. En el lateral izquierdo David Alfonso parece haber dado un paso hacia la madurez y ya ha puesto en entredicho la titularidad de Luis Madrigal, único lateral zurdo con licencia de la primera plantilla. El ex del Barcelona ha ofertado un nivel muy alto y sería sorprendente que no estuviera en la convocatoria del duelo ante el Atlético Sanluqueño.

Otra grata sorpresa ha sido el centrocampista Adrián Moyano, timón del filial en la pasada campaña, que ha mostrado un gran desparpajo, aunque la presencia de centrocampistas en el primer plantel parece que aparca su ascenso al primer equipo. No le ocurre lo mismo a Arjona, ya que el volante es el único extremo zurdo de los que ha completado la pretemporada con el primer equipo. El juvenil, que firmó su contrato profesional hace unos días, se ha ganado a pulso seguir contando para Claudio Barragán y ahora habrá que ver si le llega alguna opción en un encuentro oficial.

Rubén Serrano, Pepe o Carlos Palacios, que encaran su primer año sénior, también han mostrado sus credenciales y han aprovechado la experiencia a las órdenes de Claudio Barragán.