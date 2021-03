Calle: "Dependemos del Cádiz B, pero primero tenemos que hacer nuestra parte con el Tamaraceite"

El entrenador del Recreativo de Huelva, Antonio Calle, traslada un mensaje de tranquilidad a la afición, “sabemos la situación que tenemos y la dificultad que estamos pasando así que no nos queda otra que ganar sí o sí el próximo domingo y luego estar pendiente de lo que haga el Cádiz, no hay más opciones, pero todo porque nosotros hagamos lo que tenemos que hacer”.

En este sentido, el técnico recreativista ha explicado que bajo su punto de vista “el equipo no está consiguiendo todo lo que se merece, pero esto son datos, son estadísticas, y sí analizamos los resultados es indudable que no estamos bien”. Además, sobre las críticas que han surgido tras sus palabras después de la derrota ante el colista, Calle se ha reafirmado en lo dicho ya que a su juicio, “el partido estaba totalmente controlado, hicimos 8 ocasiones de gol y durante la primera parte no concedimos al rival ninguna opción de gol y las que tuvieron durante la segunda parte fueron consecuencia de errores nuestros”. “El equipo, -continúa el entrenador-, hizo las cosas bien en un terreno de juego que estaba complicado, salió a ganar desde el principio que era lo que queríamos, pero es lo que tiene el fútbol, a pesar de todo eso perdimos, aunque creo que si el resultado hubiese sido otro, 1-3 o 1-4 que era lo más lógico, seguramente la crónica del partido hubiera sido otra , ya que ningún equipo le ha creado tantas ocasiones como nosotros, pero eso no basta y también hay que estar acertados.”

Respecto a la no unificación de los horarios de los partidos que ha decretado la Federación, Calle no entiende qué criterios han seguido, “cuando todos nos estamos jugando tanto”. De todas formas, el entrenador no ha querido darle más importancia a esta circunstancia, “de todas formas nosotros tenemos que hacer lo nuestro que es ganar y a partir de ahí no podemos perder el tiempo en pensar en lo que va a pasar en el otro partido”.

Ante la pregunta del estado de ánimo de los jugadores, el entrenador ha querido hacer hincapié en que precisamente ese es uno de los aspectos en los que más están trabajando desde su llegada, “los jugadores están tocados y el principal trabajo que tenemos que hacer ahora es arreglar eso porque si la mente no va, por mucho que quieras correr es imposible”.

De cara al difícil partido del domingo, el entrenador también ha querido hacer un llamamiento a la afición, “entendemos el enfado y la desilusión de la aficionados y también estamos dolidos por ellos, pero no me cabe ninguna duda de que van a estar apoyándonos porque al final la gente quiere al Recre y son conscientes de que necesitan su apoyo”. Así, ha continuado Calle, “entiendo que es complicado pero desde aquí les pido que estén con el equipo hasta el último momento y ya cuando termine el partido que hagan lo que tengan que hacer”.

En cuanto al once del próximo domingo, el entrenador ha confirmado que no hay novedades y las bajas que tiene el Recre siguen siendo las mismas, “pero recuperamos a Dani Molina y eso es una buena noticia”.

Para terminar Calle ha recordado que el Tamaraceite “es un rival que es una de las sorpresas del grupo, uno de los mejores equipos a nivel futbolístico de toda la Segunda B, bajo mi punto de vista el que mejor juega de toda la división, le gusta mucho la presión y ser protagonista, marcan el ritmo, tiene verticalidad, defienden bien, han encontrado el equilibrio entre jugadores jóvenes y veteranos, y creo que tiene mucho mérito lo que están haciendo”.

A pesar de todas estas virtudes, ha concluido el entrenador, “si nosotros hacemos las cosas bien el equipo va a tener opciones de ganar, y en este sentido tenemos muy claro lo que queremos hacer y ya solo falta que llegue el domingo para intentar reflejarlo en el campo”.