En busca de su opción

El Recreativo goza de una plantilla de tanto nivel que es complicado distinguir entre titulares y suplentes. Ese es, también, el mensaje que manda Salmerón cada vez que se le pregunta por algún jugador en particular. Sin embargo, el comienzo de campaña del Decano invitaba a la continuidad. El combinado albiazul se mostró sólido defensivamente y no había dejado de sumar hasta que cayó derrotado el pasado domingo ante el UCAM. En esa dinámica el preparador almeriense decidió apostar por una serie de jugadores que le estaban dando resultados, aunque siempre estuvo abierto a cualquier modificación que le pudiera venir mejor al equipo cada semana, como ocurrió con las permutas entre Marc Caballé y Borja Díaz o en las opciones de Lolo Plá y Alberto Ródenas.

Mucho menos flexibilidad aceptaba la línea defensiva. El Recre inició la temporada sin Iván González, cuyo transfer no estuvo a tiempo para el debut ante el Don Benito. Así, la pareja de centrales en la jornada inaugural la conformaron Diego Jiménez e Israel Puerto. A pesar de que ambos contribuyeron a dejar la portería a cero, el de Benavente se cayó del once en la siguiente jornada, cuando el Decano visitó Badajoz. Desde entonces, Iván González e Israel Puerto se han mantenido como indiscutibles en el centro de la zaga, pero el Recre ha visto cómo su tela de araña defensiva ha sido superada en los últimos encuentros con tres tantos en dos partidos. Ello, unido a la aportación de Diego Jiménez en Murcia, cuando tuvo que salir en sustitución de Pina, que no pudo terminar el choque por molestias, parecen abrir una puerta al central zamorano para regresar al once el próximo fin de semana ante el Ibiza.

Ya justo al término del encuentro ante el UCAM se le preguntó a Salmerón por las opciones del canterano del Villarreal, pero el técnico se limitó a decir que "Diego está entrenando fenomenal, como el resto. No voy a decir ni que sí ni que no, pero tampoco es cuestión de ir haciendo cambios por un resultado". De las palabras del técnico no se puede sacar ninguna conclusión clara, pero Salmerón tiene experiencia de sobra para mostrar templanza en las derrotas, por lo que si Diego Jiménez retorna al once no será por un mal resultado, sino porque su trabajo así lo dictamine.