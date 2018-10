"Tenemos un buen equipo y podemos estar arriba"

Alberto Quiles se estrenó como goleador con el primer equipo del Recreativo el pasado fin de semana. No era su primer gol con la camiseta albiazul, ya que el onubense había anotado muchos tantos en la cantera antes de marcharse al Celta de Vigo en edad juvenil. El delantero compartió protagonismo en la Tertulia Deportiva de Huelva Información que tuvo lugar ayer en el Gastrobar Ciquitrake de la capital onubense con el técnico del San Roque, Álex Hornillo.

Para el ariete la victoria ante El Ejido era necesaria porque "llevábamos cinco partidos sin ganar y teníamos que dar un golpe encima de la mesa". Ahora Quiles quiere darle continuidad al triunfo ante el Almería B para "engancharnos arriba", aunque avisa del peligro del filial almeriense: "Los segundos equipos no tienen mucha presión, el entrenador quiere que toquen el balón, que compitan, pero que se diviertan y no podemos confiarnos. El Almería B si desciende, en teoría, no pasa nada porque los entrenadores preparan a los jugadores para que suban al primer equipo".

Hasta ahora el Recre ha tenido mejores números fuera que en casa, pero el delantero albiazul no considera que vaya a ser una constante durante todo el año: "Nos tenemos que poner las pilas en casa y que no se escapen los puntos. A mí me gusta más jugar en el Colombino que en cualquier otro campo, lo que tenemos que hacer es ir haciéndonos fuertes".

Quiles se muestra agradecido por el recibimiento que le tributó la afición de Huelva desde que se anunció su fichaje: "Desde el primer momento la afición estuvo dándome la enhorabuena y he sentido el calor de la gente y es un orgullo que la gente me ha mostrado su cariño". Eso sí, el atacante considera que "a la gente de Huelva se le pide más que a gente de fuera", pero entiende esa exigencia como algo positivo: "Eso nos viene bien, así te curtes más". En ese sentido, Quiles valora positivamente que todos los goles anotados por el Recreativo hayan sido anotados por jugadores de Huelva: "Hacía mucho tiempo que no pasaba algo así y es bonito que la gente de Huelva aporte. Los goles los hemos marcado nosotros, pero no jugamos solos, si hemos marcado es porque los demás juegan".

Acerca de la situación institucional, el onubense aseguró que "nosotros estamos tranquilos, en teoría se va a cobrar, va a ser un año sin retrasos y lo que nos han dicho es que nos dediquemos a jugar". De hecho, el ex del UCAM o Marbella asevera que "cuando me fui ya olía mal y todo este tiempo siempre tenía un ojo aquí para seguir la actualidad. Cuando he llegado me he encontrado un Recre mucho más estabilizado" y considera vitales las figuras de "Nuñez y Jesús Vázquez" en la supervivencia deportiva del Decano.

En cuanto a su posicionamiento sobre el terreno de juego, asegura que se siente más cómodo como "segundo punta", aunque "en el UCAM hacía más de referencia y también estaba bien. Incluso si tengo que jugar más en banda lo hago sin problemas", al tiempo que analiza que "Ródenas y Caye se parecen porque son rápidos, van en ruptura y Lolo Plá y yo sí somos más de asociarnos y tenemos un perfil más parecido".

Sobre las aspiraciones albiazules indicó que "creo que tenemos un buen equipo para estar arriba, solo falta que los resultados nos acompañen. He vivido momentos muy bonitos en la grada con el Recre en Primera y ojalá los pueda vivir en el campo luchando por algo bonito, como por un ascenso".

Por último, el ariete hablo de su sanción, que confesó que "se me hizo eterna, iba a ver los partidos y me arrepentí 20 veces de lo que pasó". "Un jugador desde la grada no puede hacer nada, si el partido va bien lo pasas de lujo, pero si va regular no se puede aguantar", confesó.