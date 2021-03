Al Recre se le acaban las balas. El empate del pasado miércoles ante Las Palmas Atlético ha colocado al Decano en una posición delicada, pues todo lo que no sea firmar un final brillante de temporada le condenará a luchar por eludir el descenso. De momento, el cuadro de Antonio Calle depende de sí mismo para meterse en el segundo grupo de la clasificación, aunque para ello tendrá que aprobar su asignatura pendiente, su rendimiento como visitante.

El Recre afronta el duelo ante el colista Marino pendiente de recuperar a varios jugadores que terminaron con problemas el choque del miércoles. Con José Antonio González fuera de combate por ver su quinta amarilla de la temporada, habrá cambios obligados. Todo apunta a que Fran y Matheus Santana compartirán el centro del campo, aunque no se descarta un cambio de dibujo. La entrada de Sillero, con dos goles en los dos últimos partidos, se perfila como la gran novedad en el once, según se puede entender en las palabras de Calle: “A un delantero lo que más confianza le da es el gol, pero Sillero está trabajando a un nivel excepcional diariamente, estaba un poco obsesionado con el gol, pero le dijimos que trabajara que ya llegarían los goles. El otro día metió un golazo contra el San Fernando, el miércoles fue importante para empatar el partido... Eso es lo que queremos de cualquier jugador, que cuando juegue aporte. Estoy contento con Sillero, como lo estoy con Seth, que ahora no está viendo puerta, pero que hace un trabajo muy importante para el equipo”.

Calle, que no podrá estar en el banquillo, esta vez por sanción, aseguró en la previa que el duelo es “una final”, dando al choque un tinte dramático que no había querido imprimirle hasta la fecha. Además, el madrileño ha avisado del peligro oculto del Marino, de quien ha indicado que tiene más fútbol y virtudes que puntos: “Tenemos que ser conscientes de que hay un rival en frente, aunque estén en una posición delicada, pero ellos han conseguido la mayoría de sus puntos en su estadio. Fueron capaces de ganarle al San Fernando, así que hay que respetar al rival porque son un equipo que hace muchas cosas bien y la clasificación no refleja sus virtudes. Somos conscientes de lo importante que es el partido para nosotros”.

Sea como fuere, la clasificación evidencia que el Marino es el peor equipo del subgrupo. De hecho, el cuadro insular recibió una histórica derrota en el encuentro de la primera vuelta disputado en el Nuevo Colombino (6-0). Pero el Recreativo está a punto de completar la primera fase sin lograr una sola victoria fuera de su estadio. Precisamente esa es la razón por la que el Recreativo ha quedado virtualmente descartado de la lucha por entrar en la Segunda B Pro, a la espera de lo que ocurra en estos tres últimos encuentros.

La victoria ante el Marino daría aire al Recreativo para afrontar el duelo ante el Tamaraceite de la próxima semana y le permitiría firmar 7 de los últimos 9 puntos, una cifra que igual no le da para alcanzar su objetivo inicial, pero que sí le alejaría momentáneamente del sufrimiento.