El arquitecto de la reconstrucción

El nuevo arquitecto de la reconstrucción albiazul. José María Salmerón, el nuevo entrenador del Recreativo de Huelva, asegura que para él "es un reto intentar hacer un equipo competitivo, lo más fuerte posible dentro de las dificultades que tiene este club tan importante".

El almeriense, que la pasada temporada dirigió al Real Murcia, fue presentado ayer oficialmente como nuevo técnico del Decano en la sala de prensa del Nuevo Colombino, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Óscar Carazo, director deportivo de la entidad, quien lo definió como "un entrenador con una experiencia dilatada en el fútbol y la categoría, con una amplia trayectoria en banquillos importantes".

Salmerón ha firmado con el club onubense por una campaña, aunque en el contrato se establece una cláusula de renovación por otra más en el caso de que el Decano logre el ascenso.

Afirma que está "encantado" de recalar en Huelva porque el Recre es "un equipo histórico" que posee "una gran afición".

Destaca que su nuevo proyecto deportivo se lo toma "como un reto de trabajar, dar lo máximo y esperemos que todo salga bien".

Salmerón admite que tenía otras muchas ofertas para entrenar pero que se ha decantado por la recreativista porque le "ilusiona crear un equipo competitivo que sea seña de la ciudad y que obtenga buenos resultados".

A la pregunta de qué Recre le gustaría ver en el campo responde que "lo primero es confeccionar un equipo. Estamos trabajando para que lleguen los jugadores lo más rápidamente posible. A cualquiera le gusta decir que su equipo lleve la iniciativa y presione arriba, y a mí me encanta". Como técnico intenta "sacar el máximo rendimiento a los jugadores y a la plantilla que tengo. Obviamente me gustan los equipos que llevan la iniciativa, que presionan arriba, que sepan cuándo apretar abajo o en medio, que sepan contrarrestar el ataque directo y trabajarlo también, que sepan dominar las transiciones. Al final es muy importante dominar las fases del juego dentro de cualquier partido. Obviamente sumaremos la cualidades de la plantilla que tenemos y le daremos la seña de identidad que el equipo debe tener. Intentaremos que el equipo juegue bien y haga las cosas bien para ser muy competitivo dentro del campo".

Pese a derrochar ambición, prefiere no vender humo y hablar de ascenso desde el primer momento. Su objetivo, reitera, es "hacer un equipo lo más competitivo posible dentro de las posibilidades que tiene el Recreativo dentro del mercado. A partir de ahí pensar en el primer partido. Debemos ser conscientes todos de dónde ha estado el equipo en estos años, lo que ha sufrido, y no podemos pretender ponernos la cota más alta porque además es inútil. No podemos poner una meta muy alta cuando vamos a comenzar una competición; hay que ir poco a poco, paso a paso, haciendo las cosas bien. Vamos a darle tranquilidad a este club e ir trabajando para darle una base importante y que el año que viene no tengamos que hacer un equipo de principio nuevo, sino que tenga una base consolidada".

Salmerón es muy consciente de las enormes dificultades económicas que sufre el Decano y que en los últimos años los jugadores albiazules han tenido que denunciar los impagos ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para asegurarse el cobro de sus emolumentos. "A mí me han prometido que este año no van a suceder los impagos, eso es algo importantísimo. Yo vengo de jugar una liguilla de ascenso y con una plantilla de tres meses de impagos y jugar otra temporada con este inconveniente es un trago terrible. Si queremos un Recre importante debemos empezar por ahí, ser consecuentes con el presupuesto que hay y adaptarnos a eso para que todo el mundo cobre y poco a poco darle la credibilidad que necesita este club. Ahora mismo no tenemos ninguna; tenemos una afición espectacular y una magnífica ciudad, pero necesitamos estabilidad para que cuando hablemos con algún jugador quiera venir. Ahora nos cuesta muchísimo traer a cualquier jugador".

Confiesa sentirse "preocupado" por todo lo que hay que hacer en la plantilla, que actualmente sólo cuenta con nueve futbolistas: el portero Marc Martínez, los defensas Diego Jiménez y Nacho Monsalve; los centrocampistas Jonathan Vila y Djak Taoré; los extremos David Segura y Víctor Barroso, y los delanteros Natalio y Caye Quintana, hasta ahora el único fichaje realizado por el Decano para la próxima temporada.

"Estamos trabajando mano a mano en los fichajes, realmente van a llegar jugadores muy pronto. Hay cosas que están hechas y otras que están por muy poco. Muy pronto vendrán jugadores pero hay que dar esa tranquilidad y que todo el mundo sepa que va a cobrar y que el presupuesto se va a cumplir. No podemos pretender decir cantidades como están haciendo otros clubes, porque luego eso trae problemas. Hay que ser consecuentes con lo que ha padecido el club", dice el técnico.

Por último, el entrenador habla sobre la afición, el mayor patrimonio del Recreativo de Huelva, a la que espera volver a ilusionar tras sufrir los seguidores onubenses muchos sinsabores en los últimos años. Salmerón confía en que se alcancen de nuevo los 10.000 abonados y el Decano siga siendo el club con mayor masa social de la Segunda División B. "Debemos de tener ese reto, esta afición es muy grande y ha demostrado durante muchos años su apoyo a este club. Lo que estamos tratando es de dar una tranquilidad para que el Recre sea un club que dure mucho. Estoy seguro de que vamos a tener su apoyo. Vamos a intentar hacer el mejor equipo posible para darle muchas satisfacciones y que el club pueda volver a resurgir", concluye el almeriense.