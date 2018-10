La afición tiene paciencia pese a no estar contenta

Los aficionados del Recreativo de Huelva no están contentos con el comienzo del campeonato del equipo, aunque demuestran paciencia y confían en que el conjunto entrenado por José María Salmerón sea capaz de quebrar pronto la mala dinámica de resultados en la que ha entrado. Huelva Información ha pulsado el sentir de varios seguidores del Decano y les ha hecho tres preguntas. La primera, si están satisfechos con el rendimiento del equipo tras siete jornadas de competición; la segunda, si creen que se va a sufrir tanto como en las tres campañas anteriores para lograr la permanencia y, la última, cuál creen que es el objetivo del club esta temporada.

Presidente de la Federación de Peñas del Recreativo.

1 No estoy satisfecho, pero hay que tener paciencia porque este equipo más pronto que tarde va a empezar a estar en la zona templada de la tabla, más cerca de arriba que de abajo.

2Espero que en esta temporada lleguemos con tranquilidad a los últimos partidos de Liga. Entiendo que el equipo es más compacto que años atrás. Tiene más solidez defensiva aunque hasta ahora nos falta mordiente de cara a la portería.

3Estar en la zona noble de la clasificación. Que a falta de un mes el equipo esté con opciones de poder disputar las eliminatorias de ascenso a Segunda A. No debemos olvidar que el Recreativo, por escudo y por historia, tiene que aspirar a jugar la liguilla de ascenso. Aprovecho para lanzar un mensaje de tranquilidad. No nos queda más que seguir yendo al Nuevo Colombino y apoyar a nuestro equipo, pese a los sinsabores.

Presidente del Trust

1Evidentemente no, hay que ganar más. En la época en la que estamos y en la categoría en la que milita el club los resultados son lo más importante.

2No, veo al equipo más sólido este año. Defensivamente somos mejores y con que funcione un poquito mejor la delantera y metamos más goles seguro que estaremos en la zona media de la tabla.

3El objetivo debe ser no pasar apuros. En el tema institucional es importante no tener más sustos como el que hemos sufrido recientemente y que se puedan hacer los pagos con normalidad. En el aspecto deportivo espero que tengamos una temporada tranquila. Ahora mismo el ascenso lo veo muy remoto, aunque no imposible.

Presidente de la Peña Charles Adam

1El equipo está por encima del rendimiento. Aún no ha demostrado lo que tiene que demostrar. Espero más de él, empezó muy bien, en la afición nos ilusionamos y ahora se ha quedado estancado. Confío en que pronto lleguen los buenos resultados.

2Sólo pensarlo me da miedo. Espero que no. Una cuarta temporada sufriendo podría ser fatídica para el club y nuestros corazones no sé si lo resistirían.

3Salvar la campaña lo antes posible para preparar la siguiente con más tranquilidad y mantener la columna vertebral del equipo. Hay que aprovechar parte de la plantilla porque es importante no tener que cambiar a tantos jugadores cada año.

Presidente de los veteranos

1Satisfecho no, porque el equipo empezó bien y parecía que iba a ser una temporada ilusionante pero nos cuesta mucho trabajo hacer goles. Es pronto todavía, espero que el Recreativo se asiente y dé más de sí. Hay que tener paciencia y confianza.

2No, creo que no. Ahora el equipo está pasando por una fase de falta de identidad pero en cuanto gane un par de partidos seguidos recuperará la autoestima y la confianza entre los jugadores. Aparte, la afición no está para pasar tantos sustos.

3El objetivo es que la entidad se encuentre a ella misma. El club sigue envuelto en muchas dudas, no se sabe si va a haber algún comprador y eso el equipo lo nota porque el runrún exterior afecta. Es importante que el Recreativo se consolide en lo institucional, y en lo deportivo poco a poco cogerá confianza y tranquilidad.

Presidenta de la Peña Femenina las Primeras del Decano

1Nunca se puede estar satisfecho si se podían haber sumado más puntos. El comienzo fue estupendo y todo el mundo se ilusionó, ahora ha venido una racha mala y yo espero que cambie pronto y el Recre vaya hacia arriba. Lo importante es el final de la competición.

2Espero que no. Técnicamente no entiendo, a los jugadores no los conozco. Me dicen que tenemos muy buen entrenador y cuerpo técnico pero esto solo no garantiza que el rendimiento sea positivo. En el fútbol hay tres patas que forman el cuerpo técnico, los jugadores y la afición. El cuerpo técnico dicen que es bueno, la afición nunca va a fallar y faltan los jugadores, que son la mayoría nuevos. Es la duda que tengo, cómo van a responder.

3Cuando se habla del ascenso sería un pelotazo por el tema económico, pero hay que ir día a día para regularizar la entidad. Hay muchos temas pendientes como normalizar los pagos, la junta de accionistas... Hay que ir arreglando muchos asuntos y cuando el club se estabilice estaríamos preparados para el ascenso, pero si llega antes, bienvenido sea. En lo deportivo lo único que pido es que los jugadores suden la camiseta. Que cuando termine el partido tenga que aplaudir a los futbolistas porque se han vaciado y dejado la última gota de sudor en el campo.

Aspecto de una parte de la Tribuna del

Nuevo Colombino el pasado domingo.