La afición espera un gol que no llega

Los aficionados albiazules acudieron al Nuevo Colombino rebosantes de ilusión. No era para menos. El Recre había cosechado dos victorias en sus dos primeros encuentros y defendía liderato ante el Cartagena, situación que no se daba desde la temporada 2013/2014. El buen comienzo de liga se reflejó también en la afluencia en las taquillas. A los 8.000 abonados del primer partido, se sumaron 400 más durante la semana, y aún se podía observar cómo varios aficionados retiraban sus carnets a última hora para no perderse una temporada que se presume emocionante. Tal era la expectación que despertaba el equipo que muchos aficionados que esperaban en ventanillas su abono o su entrada no pudieron entrar hasta el descanso. En los asistentes, Eduardo Herrera, presidente de la Andaluza.

Desde una hora antes del pitido inicial se podía percibir el ambiente de fútbol que tanto caracteriza a la ciudad. Multitud de recreativistas, vestidos con la casaca albiazul o, en su defecto, con la nueva equipación roja que tanta atracción ha causado, paseaban por los aledaños del estadio, así como por las zonas cercanas, como el centro histórico o el Paseo de la Ría.

El estadio acogió a un millar de aficionados más que en el partido ante el Don Benito

Antes de dar comienzo el encuentro, el protagonismo recayó en el joven David Sánchez, que saldó su participación en los Europeos de Natación Paralímpica con un oro y un bronce. El deportista onubense realizó el saque de honor ante los múltiples aplausos del público.

La afición inquebrantable del Decano se mostró muy activa durante todo el encuentro con aplausos y vítores a los jugadores tras el esfuerzo realizado sobre el terreno de juego. Pese a que esta vez el Recreativo no pudo materializar ninguna de sus ocasiones, los seguidores animaron a los jugadores a conseguir la victoria. El empuje de la afición, creció, aún más si cabe, tras la expulsión por doble amarilla del defensa del cuadro de Munúa, Pedro Orfila.

En los instantes finales, el nerviosismo se apoderó de una hinchada que no pudo celebrar una nueva victoria en su feudo. Sin embargo, las sensaciones entre los recreativistas son positivas tras ver cómo el equipo de Salmerón dominó a uno de los candidatos al ascenso en diferentes fases.