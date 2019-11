La afición del Recreativo considera que hay potencial para estar arriba

La afición del Recreativo de Huelva cree que el conjunto onubense tiene potencial para estar más arriba en la clasificación del grupo IV de Segunda B. El Decano ocupa la décima plaza de la tabla con 14 puntos en once jornadas y a pesar de la pobre imagen ofrecida en el encuentro del pasado domingo frente al filial del Granada, los seguidores albiazules confían en que el equipo de Alberto Monteagudo remonte el vuelo y el próximo sábado en Villarrubia retorne a la senda de los triunfos. Huelva Información ha pulsado el estado de ánimo de algunos representantes de las peñas, del Trust y de abonados que sienten de corazón los colores albiazules y les ha planteado tres preguntas.

La primera (1) si está satisfecho con el rendimiento del Recreativo en este comienzo de la Liga, la segunda (2) si le gusta más la filosofía futbolística que intenta implantar Alberto Monteagudo que la de José María Salmerón y la tercera (3) si confía en que el Recre dispute las eliminatorias de ascenso.

José Antonio CabreraPresidente de la Federación de Peñas del Recreativo.

1.- Del rendimiento no podemos estar satisfechos después de conseguir 2 puntos en los últimos cinco partidos. El ritmo anteriormente era muy bueno y el equipo estuvo entre los cuatro primeros; pienso que la plantilla está confeccionada para eso. Al final del último encuentro la afición que acudió al Nuevo Colombino protestó y creo que era justo.2.- Son dos formas muy distintas de ver el fútbol. La de Salmerón era menos vistosa en la que se intentaba mantener la portería a cero y luego aprovechar alguna de las oportunidades para poder ganar el partido. Sin embargo este año la filosofía es hacer un fútbol que se espera más vertical, más vistoso, pero sí es cierto que si nos siguen metiendo goles semana tras semana pasa lo que nos está ocurriendo en las últimas jornadas, que no ganamos partidos.3.- Lo bueno dentro de lo malo es que se está perdiendo ahora pero no dejamos de estar todavía en el primer tercio de la Liga. Estoy convencido de que más pronto que tarde los resultados volverán a ser positivos y estaremos en la zona noble de la tabla.

Jesús ManzanoSecretario de la Peña Recreativista Navidad.

1.- Para nada. No se puede estar contento con los últimos resultados, con tres derrotas consecutivas y dos de ellas en casa, en el Nuevo Colombino, donde éramos intratables.2.- Sí, pero a fin de cuentas lo que importa son los resultados. La temporada pasada acabamos líderes y en esta la fortuna no está acompañando y últimamente tampoco el juego. 3.- Confío en el que el Recre esté peleando hasta el final por los puestos de la zona alta de la clasificación. La plantilla tiene potencial suficiente para estar ahí arriba.

Narciso RojasExpresidente del Trust de Aficionados.

1.- No podemos evaluar al equipo solo por lo que ha ocurrido en los dos últimos partidos. Le daría un aprobado raspado porque visto cómo inició la temporada estoy seguro de que se puede volver a esa senda.2.- Sí, sin duda alguna. Cuando voy al campo a ver a mi equipo me gusta divertirme y disfruto más con partidos más abiertos y mi equipo lanzado al ataque. Salmerón era un gran entrenador pero lo que proponía era un poco más aburrido.

3.- Sí, casi seguro. Creo que tenemos un entrenador que es muy inteligente y sabe aprender de los errores. Teniendo en cuenta su experiencia en la categoría las probabilidades de que acabe enderezando al equipo y que éste dispute el play off de ascenso son altas. Soy optimista.

José Luis TenorPresidente de la Peña Charles Adam.

1.- No estoy satisfecho. Esperaba más, que en la undécima jornada si no estás en el play off por lo menos estuviéramos cerca. Hemos estado las primeras jornadas. El equipo ha empezado tarde, hay muchos futbolistas nuevos y ahora vamos a peor.2.-Ahora no podría asegurar eso. A estas alturas llevamos cuatro puntos menos que la temporada pasada. Si el fútbol es ganar y llevamos menos puntos... No aseguraría que estemos mejor con este sistema.3.- Sigo pensando que el equipo tiene que estar entre los cuatro primeros, creo en eso. La plantilla tiene calidad, incluso más que el año pasado, pero no se está sacando el rendimiento que todos esperamos. Confío en que el Recre con el avance de partidos encuentre el once idóneo que nos lleve arriba. Hasta ahora, entre lesiones y otros factores, no se ha conseguido.

Isabelo RamírezPresidente de la Asociación de Veteranos del Recreativo.

1 No puedo estarlo evidentemente, dados los últimos resultados.2.- Yo he sido futbolista profesional durante quince años y estuve otros 28 como entrenador. La única filosofía que sé que funciona es la de ganar los partidos. Cada técnico tiene su método. Si ganan los dos son buenos y si pierden los dos, no lo son.3.- Con este camino que lleva tiene que mejorar mucho. Los futbolistas tienen que saber que están en el Recreativo de Huelva y que solo con el nombre no se gana. Hay que esforzarse más, hay que intentar hacerlo mucho mejor y ganar. Y hay que dar más todavía. El equipo ha estado hasta hace pocas jornadas en cabeza y ahora parece que se ha venido abajo. Hay que remontar y coger otra vez la senda de los triunfos.

Maribel CruzánPresidenta de la Peña Las Primeras del Decano.

1.- Por lo que ha sucedido en los dos últimos partidos en casa no. Siempre digo que en casa tenemos que ganar todos los partidos y fuera arañar los puntos que podamos. Podemos perder, pero con dignidad. Quiero que mis jugadores suden la camiseta hasta la última gota.2.- Prefiero no contestar porque no entiendo. No me meto en el sistema técnico de los entrenadores porque cada uno tiene su librillo. Está claro que a todos los aficionados nos gusta que juguemos al ataque, con velocidad por las bandas. Pero en Segunda B hay que adaptarse y cada partido es distinto.3.- Queda muchísimo. No creo que haya que pensar en ascender a la fuerza porque eso crea presión a los jugadores. Hay que ir partido a partido. La temporada pasada, a finales de diciembre, nadie creía que el Recre hiciera lo que luego sucedió: el estar 22 partidos invicto y acabar campeón. No debemos pensar a largo plazo. Lo que tenemos que centrarnos es en el próximo partido e ir poco a poco.

José Ángel GonzálezPeriodista y redactor de Recremanía.

1.- En líneas generales era lo que se esperaba. El Recre tiene los altibajos normales de un equipo en construcción, con quince caras nuevas. Lo más preocupante es la racha de los últimos partidos, en los que no se ve evolucionar al equipo como nos gustaría a todos. 2.- A mí me gusta que el equipo gane, que sea sólido y que imponga su forma de juego sobre el contrario. Me da igual que sea desde el punto de vista ofensivo o el defensivo. Salmerón sacó el máximo rendimiento a una plantilla nueva y Monteagudo esperemos que esté en ello. 3.- Confío en que sí. Creo que hay potencial individual para conseguirlo. Hay un entrenador con experiencia pero es necesario que como el fútbol es un deporte colectivo, formar un equipo y el Recre todavía necesita formar un equipo. Hay tiempo.

Mauricio HidalgoPresidente de la Peña Internauta #Recre.

1.- Ahora mismo no. El equipo no está terminando de dar todo lo que se esperaba de él pero todavía es pronto y estamos a tiempo de ver al Recre en una línea ascendente.2.- La filosofía que intenta implantar Alberto Monteagudo me gusta más, pero es más complicada de llevar a cabo. De hecho no la está pudiendo plasmar todavía en el terreno de juego. 3.- Sigo repitiendo que el año pasado hasta el 25 de noviembre no empezamos a ver un Recre definido. Ese día ganamos en Talavera y Salmerón cambió el sistema. Acabamos de empezar noviembre así que hay mucho tiempo y mucho margen de mejora. Seguro que el equipo va a estar arriba a final de temporada.

Juanma GarridoPeriodista y abonado del Recreativo. Autor del libro No quiero verte llorar.

1.- Evidentemente no, sobre todo por las sensaciones que ha dado en algunos partidos como Marbella, Villarrobledo o Granada B. El equipo ha demostrado que puede jugar mucho mejor y se le debe exigir esa regularidad.

2.- A mí la filosofía que me gusta es ganar. Me da igual que juegue con siete defensas o siete futbolistas de ataque. No hemos visto ningún estilo y aquí lo que vale es el resultado, algo que se vio el curso pasado cuando sin ser un equipo muy vistoso estuvimos a un pasito de ascender. Evidentemente jugando más al ataque debe haber más posibilidades de ganar pero en el fútbol lo que cuentan son los resultados y la ilusión de todos es el ascenso.3.- Quiero confiar en que vamos a estar peleando por estar entre los cuatro primeros y jugar las eliminatorias pero es verdad que ya nos hemos llevado batacazos, como por ejemplo hace un par de temporadas, que todos presumíamos que era un equipo para luchar por ascender y casi bajamos a Tercera. Así que no me gusta jugar a adivino.