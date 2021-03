La afición del Recreativo, con más fe que argumentos ante la final en Cádiz

El Recreativo no juega mañana un partido cualquiera, juega el partido. El Decano tiene en su mano eludir la fase de descenso a la nueva Tercera División, la quinta categoría del fútbol nacional, por lo que en el aire no solo está el desarrollo de la presente campaña, sino también el futuro de la entidad. Del presente más inmediato, del desarrollo de la temporada y de lo que le espera al Decano hablan las voces más autorizadas del recreativismo.

1) ¿Cree que el equipo será capaz de ganar el partido de mañana ante el Cádiz B?

2) ¿Por qué ha llegado el Recre así a la última jornada de la primera fase?

3) ¿Ve posible la supervivencia del club en cuarta o quinta categoría?

José Antonio Cabrera

Presidente de la Federación de Peñas del Recreativo.

1) Tengo plena confianza en que este último partido lo vamos a ganar. Además, tenemos que transmitir positivismo de cara al partido.

2) Este año se han cometido muchos errores. Nosotros, desde la Federación de Peñas, se lo hemos dicho muchas veces a la propiedad. La próxima temporada, milite el club en la categoría que milite, hay que hacer una profunda reestructuración. Esto no puede seguir así porque llevamos varios años coqueteando con el descenso a Tercera, quitando el año de Salmerón, y está claro que no estamos haciendo las cosas bien en lo deportivo.

3) Todo depende de la cuestión económica, pero si la propiedad no para de repetir que, con independencia de la categoría, el Ayuntamiento va a seguir apoyando anualmente al club para hacer frente a todos los compromisos adquiridos de fechas anteriores.

Antonio Núñez

Exjugador del Recreativo

1) Totalmente.

2) Creo que la plantilla de este año se confeccionó con trabajo y con esfuerzo, pero en el fútbol el trabajo no te garantiza siempre un buen resultado. El juego del equipo no ha conseguido ser constante y sólido y ahora luchamos por objetivos muy diferentes a los que todos queríamos, pero toca estar unidos una vez más.

3) Veo posible la supervivencia del club en cualquier categoría, puesto que tiene activos diferenciales como el decanato y la afición que le dan soporte. Creo que en cualquier categoría seguiríamos siendo los mismos abonados y eso te da una gran fuerza.

Antonio Macías Pichardo

Aficionado

1) Siempre confío en la victoria de mi Recre, ya que por naturaleza soy muy positivo.

2) Creo que no es por un solo motivo, han sido varios, el que más peso tiene para mí es la situación institucional que atraviesa el club, otra creo que es el haber confiado en un entrenador que de, no haber parado la competición la temporada pasada, posiblemente hubiera descendido. Ese fue un gran error. Por último, la plantilla no ha cumplido con lo que se esperaba de ella, ha faltado durante toda la liga el compromiso de esos pesos pesados en los que se tenía esperanza. Los principales jugadores no han sabido competir en esta categoría.

3) La supervivencia en una categoría más baja que en la actual que ya de por sí es poco rentable, bajar una o dos categorías más lo haría, con las infraestructuras que tiene el club, mucho más complicado.

Isabelo Ramírez

Presidente de los veteranos

1) No confío después de lo que ha hecho el Recreativo hasta el momento. No me da confianza ninguna.

2) Porque no se han hecho las cosas todo lo bien que se necesita, pensando que la categoría era más sencilla de lo que ha sido.

3) Pienso, creo y deseo que el Recreativo saldrá de este situación. De mayores hemos salido y el Recre está por encima de todos. Lo que hace falta es que estén los que tienen que estar, no los que no valgan por amistades.

Mauricio Hidalgo

Presidente de la Peña Internauta #Recre

1) Confío en que el Recre puede dar su mejor versión y ganar como visitante 14 meses después, para así tener una segunda fase tranquila y tener dos jornadas más cerca el final de la temporada.

2) Porque el rendimiento ha sido sensiblemente inferior al de las expectativas más pesimistas que podían existir a principios de temporada.

3) El Ayuntamiento ha asegurado la supervivencia económica del club, así que no debe ser problema si se redimensionan el club a la nueva situación y el consistorio continúa con su compromiso como propietario.

Pepe Sánchez

Presidente de la Peña El Milenio

1) Confío en la victoria.

2) Creo que por ser un equipo muy irregular fuera de casa, y en casa hacerlo regular.

3) Lo veo complicado, pero confío en la propiedad y en que la afición responda también.

Juan Carlos Manzano

Presidente de la Peña Navidad

1) Confiar, confiamos siempre. Las estadísticas están para romperlas y tengamos fe en que el equipo por fin arranque una victoria fuera de casa en el momento más oportuno y más vital. No nos queda otra que confiar en un año tan desastroso y tan lúgubre en todos los sentidos.

2) Creo que por distintos motivos. Siempre se pone el foco en el entrenador, cosa en la que no estoy de acuerdo. Con luces y sombras, Claudio hizo su trabajo, como lo está haciendo ahora Calle; pero creo que el problema del Recreativo y de todos los equipos que cogen una mala racha se debe principalmente a los futbolistas. Un entrenador no tiene culpa de que un futbolista falle como están fallando los del Recreativo. Creo que ha sido por culpa del sistema defensivo. Somos el equipo más goleador del grupo y el segundo más goleado, una cosa muy rara. Nos ha penalizado muchos partidos errores puntuales, errores de concentración, pérdida de puntos en el descuento... Que no se deben permitir. No hemos tenido fútbol, pero sí hemos tenido gol y debíamos haber sacado más partidos, pero atrás hemos sido débiles.

3) La supervivencia es posible y creo que va a acontecer. Ojalá sea en la cuarta categoría. El Ayuntamiento ya lo ha dicho, para Huelva, el Decano es algo muy grande y no lo dejaremos morir. Si hay que hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero con un proyecto a medio o largo plazo tenemos que tener paciencia, más de la que ya tenemos.

Juan Manuel G. Anes

Aficionado

1) La fragilidad que ha dado el equipo inspira poca confianza, pero algún día, por probabilidad, tiene que romper esa horrorosa racha. Ojalá sea así. Dé una imagen buena, mala o regular, que consiga ganar, porque lo contrario sería una debacle aún mayor.

2) Cuando una temporada es tan mala no es por una sola causa. Los pesos pesados, que tenían que decidir los partidos, no lo han hecho; ha habido demasiada confianza en Claudio cuando se veía desde el principio que el equipo tenía mala pinta; se reaccionó tarde y mal; no se ha podido reforzar al equipo en diciembre y era el año en el que menos nos podíamos permitir eso... Ha sido un cúmulo de circunstancias las que nos han mandado a esta situación tan límite.

3) El Ayuntamiento siempre ha dicho que el club va a sobrevivir en cualquier categoría. Hasta ahora siempre ha cumplido en ese cometido. Hasta este momento no ha dado motivos para pensar lo contrario. Es evidente que se necesitan muchos cambios, incluso plantearse una imagen de club, desde una filosofía muy clara, desde la humildad, pero con firmeza; dando pasos cortos, pero firmes. Además, hay miles de aficionados que están detrás y no van a dejar al club solo, esté en la categoría que esté. La afición es lo mejor que tiene el club y por ella creo que no va a desaparecer.