La afición del Recre también jugará contra el San Fernando

'Alrededores de la puerta del aparcamiento interior del Nuevo Colombino, domingo a las 15:00. El Recre nos necesita. Pásalo'. Es el mensaje que circula por las redes sociales y los grupos de Whatsapp. El Decano necesita a su gente y el recreativismo estará, como lo ha hecho siempre. La situación deportiva es límite para los albiazules. Necesitan ganar como sea al San Fernando. No puede haber público en las gradas por las limitaciones de seguridad derivadas de la pandemia, pero nada impide que respetando la distancia de seguridad se concentren los seguidores a la llegada del equipo. Allí estarán.

La visita del San Fernando al Nuevo Colombino volverá a ser especial. Lo fueron algunas en tiempos recientes. Fue contra los isleños en un agónico último choque cuando los albiazules lograron la más angustiosa permanencia en Segunda B. Muchos recreativistas cierran los ojos y ven ese balón rozando el palo con el tiempo cumplido. También fue un duelo especial la temporada siguiente cuando ambos equipos estaban arriba y la afición onubense acudió en masa con uno de esos recibimientos históricos.

Ahora el Decano sabe que no puede fallar. Hay mucho en juego. La visita del San Fernando al Nuevo Colombino puede marcar un punto de inflexión para al menos no caer más o enterrar de forma definitiva la campaña. Si no estarán dentro, en las gradas y donde se deja sentir, al menos los jugadores recreativistas podrán comprobar que el respaldo de la hinchada no es negociable por más que el enfado por los resultados vaya por dentro.

El Frente Onuba ha convocado a través de sus canales oficiales. Allí estará el grupo de animación “con mascarillas y distancia de seguridad”, pero dando aliento y calor a los futbolistas. También un grupo de seguidores han promovido una marcha en vehículos particulares que partirá desde el Aqualon. Pretenden así evitar el contacto. Todo el que vaya en sus coches se quedará dentro de sus automóviles escuchando el encuentro por la radio o viéndolo por el móvil. Además, en las redes sociales los mensajes son constantes.