Los abonados del Recre tienen de plazo hasta hoy para sacar las entradas del partido ante el Recreativo Granada

El Recreativo de Huelva ya ha puesto a disposición de los aficionados las entradas para el encuentro ante el Recreativo Granada de este domingo a las 18:00. Para este choque, los abonados que podrán retirar su entrada son los comprendidos entre el 3.967 y el 4.942, ambos incluidos, siendo el cupo de 800 entradas en total, atendiendo a las medidas vigentes establecidas por la Junta de Andalucía.

Dichos abonados tendrán de plazo hasta hoy a las 14:00 para retirar su entrada que corresponderá a un asiento de la tribuna media o baja. Podrán hacerlo de forma on line, a través de este enlace desde este momento, o de forma presencial en las oficinas del club en el día de hoy de 10:00 a 14:00. En este caso, será necesario presentar el carnet de abonado y firmar una declaración responsable, si bien es cierto que el club recomienda el uso de la vía on line para "reducir al máximo el contacto físico y el riesgo que ello conlleva".

Aquellos abonados que quieran sacar una entrada para un familiar encuadrado en otro tramo cuyo turno aún no ha llegado, podrán hacerlo utilizando las entradas del excedente a partir de hoy a las 14:00 y hasta mañana a las 22:00, exclusivamente on line. Los abonados que ya han asistido a algún encuentro podrán solicitar una entrada, pero tendrán preferencia los abonados familiares y aquellos que aún no hayan ido a ningún partido.

Sobre la entrada, el club insiste en que será personal e intransferible. El protocolo exige que cada persona presente su DNI y su carnet de abonado antes de acceder al estadio.

Del mismo modo, desde el Decano señalan que por protocolo, no se habilitarán taquillas para incidencias el día del partido, "por lo que pedimos máxima responsabilidad en la utilización de las entradas", al tiempo que indican que antes de acceder al Nuevo Colombino se realizará una toma de temperatura a todas las personas. Asimismo, será obligatoria la desinfección de manos con gel hidroalcohólico y el uso permanente de mascarilla, así como guardar la distancia de seguridad.

En este punto, recuerdan que los asistentes deberán permanecer en sus asientos haciendo uso de la mascarilla en todo momento.