Zephir solicita garantías

Zephir Homes, la sociedad encabezada por Francisco Mendoza que ha resultado adjudicataria para comprar el Recreativo de Huelva, ha dado al Ayuntamiento de la capital onubense de plazo hasta el jueves para que el Consistorio desbloquee "los escollos pendientes" para firmar las escrituras de compraventa del 90% de las acciones del Recreativo de Huelva.

"Esto no es un ultimátum. Le hemos dicho que debe resolverse de aquí al jueves más que nada por los plazos de tiempo en los que nos movemos", explican fuentes de Zephir

"El 30 de junio hay que afrontar una serie de pagos ineludibles para que el club pueda competir en Segunda A", agregan.

Y es que la inyección económica que necesita el Recre es muy superior a las estimaciones iniciales del grupo inversor que resultó ganador del concurso público para adquirir el Recre, que se comprometió a desembolsar 300.000 euros por las acciones y otros 650.000 recogidos en el pliego de condiciones con los que se abonarían las deudas contraídas con los jugadores que han denunciado a la AFE y el dinero que debe pagar el club del concurso de acreedores. También aseguró que pagará la amortización del 50% del total de la deuda municipal (algo más de 9,3 millones de euros) antes de cinco años y del resto antes de ocho en caso de que el Recre continúe en Segunda División B, mientras que si el club onubense logra el ascenso a Segunda A asumiría la liquidación del total de forma inmediata.

Pero los cálculos iniciales de Zephir han saltado por los aires cuando se ha sabido que el contrato de gestión firmado entre el Recre y Eurosamop tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de euros, aunque la sociedad liderada por Juanma López indicó que abandonaría el club si le devuelven la cantidad que ha aportado, que puede rondar los 1,5 millones de euros.

Además, en los últimos días el club ha recibido un embargo de 840.000 euros de la Seguridad Social que el Decano ya está negociando para lograr el aplazamiento del pago y otra deuda de 603.000 euros con la Federación Andaluza.

"El Ayuntamiento tiene voluntad de resolver las cosas que han aparecido y que no estaban en el pliego. Esas las tienen que resolver ellos: tanto el tema de la rescisión del contrato de gestión con Eurosamop como el préstamo que va adherido; tendrán que buscar una solución", indican fuentes de Zephir. "Sobre el préstamo tendrán que documentar la cantidad, justificarla y fijar la fórmula de pago a ocho, nueve o diez años, como cualquier otro. Además hay que resolver el tema de la Seguridad Social y el de la Federación Andaluza", destacan.

"Si no se arreglan todos esos asuntos no podremos firmar las escrituras ante notario. Nos separa lo que estaba oculto, o mejor dicho, lo que ha sobrevenido que no se había puesto de manifiesto", subrayan.

El plazo para elevar a público las escrituras de la compraventa no acaba el sábado, sino el próximo martes 26 de junio, ya que los ocho días de plazo empiezan a contar a partir del momento en el que el adjudicatario recibe la documentación oficial, que fue ayer.

El problema, entiende Zephir, es que mientras se soluciona todo el tema burocrático la parcela deportiva está parada. "Hay que hacer un equipo y el tiempo corre en nuestra contra", dicen.

Zephir tiene claro que "nosotros no vamos a hablar con Eurosamop. El que firmó el contrato tendrá que resolverlo. No el que entre".

"Aquí viene un fondo de inversión y éste tiene que trabajar con certidumbre, no con incertidumbre", concluyen.