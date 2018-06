Zephir dice no a la compra

El Recreativo tendrá que volver a revertir una situación límite en un plazo mínimo de tiempo. Un nuevo giro en la operación de compra ha derivado en la retirada de Zephir Homes de las negociaciones, una determinación que aún no es oficial y de la que el Ayuntamiento aún no tiene constancia por comunicación directa, pero que lo será hoy a partir de las 12:30 cuando Francisco Mendoza, Paco Muñoz, José María Zafra y Mariano Gutiérrez comparezcan ante los medios en el Hotel NH Luz Huelva para ofrecer su versión de las negociaciones que se han llevado a cabo desde la adjudicación realizada en el último Pleno Extraordinario. Huelva Información contactó con fuentes de Zephir Homes que lamentaron tener que desistir de su intención de hacerse con el paquete mayoritario de acciones del Decano y que aseveraron que las condiciones planteadas estaban fuera de sus posibilidades, por lo que "no nos retiramos, nos retiran".

Las condiciones ofertadas por Eurosamop para la rescisión del contrato de gestión que tiene la empresa de Juanma López por otros nueve años más han sido decisivas en la retirada de Zephir del proceso de compra del 90% de la acciones del Decano. La propuesta, recibida por escrito y de manera firme, contemplaba la renuncia por parte de Eurosamop a cobrar la rescisión de 15 millones de euros, al 15% de los ingresos que le corresponderían y al resto de primas del contrato, pero obligaba a la devolución de los 1,3 millones de euros que ha prestado al Decano desde su llegada, así como de los 2000.000 euros del aval para inscribir al Recre en la competición la campaña pasada.

El acuerdo propuesto por Eurosamop incluía el cobro del 50% del dinero (650.000 euros) en el momento de la firma, mientras que la otra mitad debería estar avalada a 31 de diciembre con los intereses propios que estipule el precio del dinero. Una oferta que no convenció a Zephir, que pretendía llegar a un acuerdo con Eurosamop en pagos más fraccionados.

Al margen de la salida de Eurosamop, Zephir encontraba otros obstáculos previos a la firma, como son la deuda con la Real Federación Andaluza de Fútbol, el pago a la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) o el aval necesario para competir en Segunda División B, pero el Ayuntamiento puso en manos de la empresa de Mendoza la documentación pertinente con el calendario de pagos tras haber tratado cada uno de esos asuntos.

Como adelantó Huelva Información el Recreativo llegó a un acuerdo con el máximo dirigente de la Federación Andaluza, Eduardo Herrera. El Recreativo tendrá que afrontar un montante de 350.000 euros (60%) de manera inmediata, mientras que el resto podrá abonarlo a fecha de 31 de diciembre mediante la presentación de un aval.

Así, el Recreativo tiene que hacer frente a algo más de 1,7 millones de euros en fechas venideras para volver a competir en Segunda División B, una cantidad a la que habría que añadir los 300.000 euros que Zephir presentó como oferta por el 90% del accionario del Decano. Si se tuviesen en cuentas los pagos a realizar con fecha 31 de diciembre (Eurosamop y Federación Andaluza) el grupo inversor capitaneado por Francisco Mendoza tendría que desembolsar casi 3 millones de euros en lo que queda de año, a lo que habría que añadir también la deuda con la Seguridad Social (840.000 euros) y los gastos prefijados del acuerdo alcanzado con la Agencia Tributaria. A todo ello hay que sumar los gastos corrientes de la plantilla, el personal no deportivo y restos de aportación para el mantenimiento de las infraestructuras.