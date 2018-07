Zephir al contraataque

Zephir Homes aseguró ayer que cuenta con músculo financiero para comprar el Recreativo, atacó al Ayuntamiento porque ha puesto en duda su credibilidad y destaca que cuenta con 4 millones de euros de solvencia económica inmediata y otros 15 en avales. Asegura que la clave de su fallida compra del Decano ha estado en que no recibió la cancelación del contrato con Eurosamop, deja abierta la puerta a volver a presentarse cuando se conozca el nuevo pliego de condiciones e insiste en que está tramitando una demanda contra el Consistorio onubense por haber sacado a licitación un pliego "con vicios ocultos totalmente demostrables".

En la rueda de prensa comparecieron Francisco Mendoza, Mariano Gutiérrez, José María Zafra y Roberto Fernández (del despacho de abogados Gaudia, ya que no pudo acudir Francisco Muñoz por motivos laborales).

Mendoza comenzó diciendo que "nosotros hemos venido únicamente a un concurso, cumplimos con las bases y no queremos más guerras. Cada uno es consciente de sus actos y responsable de lo que firma y después no valen los lamentos y los llantos. Muchas veces una firma es una sentencia de muerte".

"El contrato de gestión de Eurosamop lo tiene todo el mundo, pero el de préstamo no aparece. ¿Cómo vamos a comprar un club sin papeles? El jueves de la semana pasada hablo con una persona del Ayuntamiento y le suplico que nos mande ese contrato porque los inversores se van. Y la contestación fue "esto es lo que hay". Es la verdad, hemos venido a pecho descubierto a invertir en el Recreativo desde un cariño al club, jugándonosla", afirmó Mendoza, que reconoció que "he llegado a pensar que yo estorbo y si es así me voy para mi casa. He cogido una medio depresión hace una semana. El proyecto era precioso y confiaban al cien por cien en mí en la cuestión deportiva", matizando Zafra al momento que "no voy a aceptar que el señor Mendoza sea un problema, es un valor añadido; que quede claro que Mendoza ha demostrado su solvencia; somos tres dragones y los tres o ninguno".

Reconoce que "en su momento el Ayuntamiento se encontró con una papeleta terrible con el tema de Pablo Comas e hizo lo que tenía que hacer, salvar el Recreativo, y me quito el sombrero. Pero ahora no, ahora nosotros somos los verdaderos licitadores y los que hemos ganado el concurso".

Recuerda que "me fui del Decano porque dije que cuando la gente no me quisiera no iba a estar y en ese momento había un malestar muy grande y le hacía un gran favor al Recreativo marchándome a mi casa. El irme en ese momento al club le vino de película, alguien se tenía que sacrificar y yo me sacrifiqué, pero cuando el Recre se lo vendió a este señor (Comas) me informé y sabía a quién se lo estaba vendiendo; de esto hace 7 años y desde entonces me preocupé de traer inversores, y hace 7 años los encontré y estuvieron estos señores esperando a que me llamaran del Ayuntamiento para poner los 3 millones de la ampliación de capital. En ese momento no era éste el alcalde, pero por los motivos que fueran no se me quiso escuchar y se le vendió el club a Pablo Comas. Ahí empieza la debacle porque dejé muy bien al club, con una deuda con Hacienda a pagar en 8 años, con 4 años de carencia, con 7 millones de euros por recibir de Dani Bautista, Adrián Colunga, Marco Ruben... un club viable y sin problemas de ningún tipo. Luego empiezan a no pagarle a nadie, lo sacan de la ley concursal no sé por qué y empiezan estos problemas que actualmente tiene el club".

José María Zafra fijó la posición oficial de Zephir tras los últimos acontecimientos. "No vamos a aceptar un gramo de tinta en el que se ponga en duda nuestra honorabilidad, honradez y solvencia"; hizo referencia a la rueda de prensa que dio la empresa el sábado 23 y a la posterior respuesta del alcalde, que en nota de prensa expresó su decepción "por la marcha de Zephir" y lamentó "sus excusas para no comprar las acciones del Recreativo", afirmando que Zephir "no tiene ni capacidad ni dinero". "Esto no ha sido un gramo de tinta, sino un río de calumnias e injurias. Señor alcalde, señor Pepe Fernández, señor Zambrano, siguiendo el símil de Juego de Tronos (en referencia a la portada que publicó este diario), nosotros somos los hijos de la princesa Daenerys y somos tres dragones muy ofendidos. Señor alcalde, ha ofendido públicamente y con membrete del Ayuntamiento a un grupo inversor solvente y ahora, o bien siga usted sembrando dudas sobre nuestra solvencia o bien póngase a trabajar para solucionar los problemas del Recreativo".

Añade que "se ha dicho que el martes 26, día de la firma, no comparecimos y sí lo hicimos mediante acta de manifestaciones con número de protocolo 1929".

Lamenta que se enviaron varios burofaxes al Ayuntamiento solicitando contratos de préstamos, cuentas anuales con informes de auditoría de los cuatro últimos años... "y no se ha dado respuesta de ningún tipo", teniendo que desistir de la compra de las acciones del Decano por la "falta absoluta de aportación de documentación, y a raíz de no recibirla tomamos conciencia de que aquí había gato encerrado y no se llama Garfield, sino Eurosamop; pero tener un un gato no es malo, lo malo es ser alérgico a los gatos, y el Decano lo es y lo tiene en todo lo alto".

También se mostraron críticos con el presidente del club: "Zambrano hizo unas declaraciones asegurando que comprendía que a unas personas de Sevilla no les preocupe salvar el decanato y nosotros no comprendemos que alguien de Huelva, con la máxima responsabilidad en el club, haya permitido y dado cobertura al gato Eurosamop".

Para dejar constancia de su solvencia, Zephir levantó ayer acta notarial, que será aportada en las demandas judiciales que se estudia interponer ante los responsables de esta situación. A fecha de 26 de junio, la empresa cuenta con "disponibilidad económica inmediata de 4 millones de euros, además de avales por importe de 15 millones". Entonó el mea culpa al asegurar que en las declaraciones públicas Zephir dijo que su liquidez inmediata era de 1,5 millones de euros y avales de 9, algo que justificó porque "nosotros siempre tuvimos esa capacidad económica (4 millones), pero no es sensato venir demostrando toda esa capacidad porque eso provoca que reverdezcan todos los acreedores y oportunistas", según declaró la empresa.

En caso de que el Ayuntamiento sacase la semana que viene un nuevo pliego de venta ¿acudiría la empresa? "Dudo que el Ayuntamiento pueda hacerlo por una razón muy sencilla: cuando alguien vende una casa que tiene vicios ocultos o inquilinos dentro, lo menos que se puede hacer es un ejercicio de venta transparente; y eso tendría que haber estado reflejado en el pliego. Si se hubieran hecho las cosas bien, esta rueda de prensa sería para presentar el proyecto deportivo que teníamos preparado". "Mi recomendación es que hagan un pliego en condiciones, sin medias verdades. Si se hace un pliego así, estaremos siempre de parte del Recre y no nos vamos a retirar, porque nuestro proyecto es sincero. Si las condiciones son las adecuadas, Zephir estudiará con muchísimo cariño el volver a presentarse", añaden.

José María Zafra recalca que "no nos ha separado el tema económico, sino que no hay ni orden ni concierto en la realidad económica del Decano; si nos hubieran dado el contrato rescindido de Eurosamop y nos hubieran dicho que la deuda del Recre con ellos es de 1,5 o 1,3 millones y eso está acreditado en la contabilidad, no habría habido ni un solo problema con Eurosamop, hubiéramos tardado 0,2 en llegar a un acuerdo".

Sobre los contratos de préstamo con Eurosamop, los representantes de Zephir manifestaron que deben reflejar "el importe, los plazos, el interés... el que no quieran entregarlo lo veo absurdo". "A lo que diga el Consistorio no le puedo dar ninguna credibilidad, porque los hechos son los hechos, y entre el sobre A y el B sólo hay una situación atípica y es que el Ayuntamiento se encuentra que ha entrado un licitador con el que no contaban. Aquí ha habido mucha política y muy poca gestión empresarial".

Mariano Gutiérrez fue rotundo: "Lo único que se le ha pedido es la cancelación del contrato con Eurosamop. Cuando esté el contrato cancelado metemos dinero; y si no, no hay dinero. Que se dejen de historias. El tema económico es lo de menos. Aquí no se ha dicho que no a nada, que no mientan más. O le voy a dar yo mi dinero a Eurosamop para que lo maneje y para que fiche jugadores en vez de pagar a los trabajadores, por ejemplo. Usted (el Ayuntamiento) dijo que el contrato con Eurosamop no sería un problema y sí lo es, y no tiene huevos de cancelarlo", recalcó. "El problema no es firmar un contrato; el problema es que cuando tú pides un préstamo te exigen unas garantías y yo pregunto qué garantías se han puesto, porque si el Recre desaparece ¿quién paga ese préstamo?".

Zafra retomó la palabra para afirmar que "el jueves, sobre las 18:30, hablé con Pepe Fernández y me dijo "tranquilo, que esta noche vais a tener el contrato cancelado. Salgo en 15 minutos para Sevilla con el alcalde para reunirme con Eurosamop y traer el contrato cancelado. Y si eso hay que acreditarlo, lo acreditaré, porque no es mi palabra contra la suya, son los registros de la llamada telefónica". "No esperen más ruedas de prensa por parte de Zephir; por el cariz que han tomado los acontecimientos, nuestra próximas declaraciones serán en los juzgados", remató.