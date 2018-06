Zephir Homes confirma su retirada de la compra del Recre

Apenas unos minutos después de conocer las condiciones definitivas del proceso de compra del Recre y tener la propuesta en firme de Eurosamop para la rescisión de su contrato, Zephir Homes tomó la decisión de renunciar a la compra al entender que no puede hacer frente a la operación. Lo hace no sin amargura. Fuentes de Zephir Homes aseguran que las condiciones planteados estaban fuera de sus posibilidades, por lo que "no nos retiramos, nos retiran".

Ahora el Ayuntamiento está a la espera de la notificación oficial de la decisión de Zephir Homes. El plazo legal para ejecutar la venta expira el martes 26 de junio. Por lo tanto, aunque la decisión está tomada, el propietario sigue atado por un proceso de venta abierto. Una vez confirme su renuncia se pondrán en marcha las alternativas abiertas para resolver los escollos que tiene por delante el Recre antes del 30 de junio. Tras la salida de Zephir Homes, queda Eurosamop con contrato en vigor para gestionar el club y el Ayuntamiento como propietario.

Zephir Homes recibió una propuesta firme y por escrito con las condiciones definitivas para asumir la compra de las acciones del Recreativo que no pudo asumir. Zephir anunció ayer que el contrato con Eurosamop era el principal escollo. La firma de Juanma López renunciaba a cobrar la rescisión de 15 millones de euros, al 15% de los ingresos que le corresponderían y al resto de primas del contrato. Acepta cobrar sólo el préstamo de 1,3 millones de euros realizados al club más los 200.000 euros del aval para inscribir al Recre en la competición la campaña pasada. Pedía cobrar el 50% a la firma (650.000 euros) y el otro 50% garantizado con un aval a 31 de diciembre con los intereses propios que estipule el precio del dinero.

En cuanto a la Federación Andaluza, Zephir tenía desde ayer en su poder las condiciones del acuerdo alcanzado con el ente que preside Eduardo Herrera y del que informó Huelva Información. El compromiso fija el pago del 60% de inmediato (350.000 euros) y el resto garantizado con un aval bancario ejecutable a 31 de diciembre.

En cuanto a las obligaciones a 26 de junio para la firma, a Mendoza le correspondía afrontar el pago de 300.000 euros por su oferta por las acciones, 370.000 de la AFE tras la reducción de la cantidad inicial por varias reclamaciones aceptadas y 150.000 del concurso de acreedores. A estas sumas se añadían los 350.000 del acuerdo con la Federación y los 650.000 de Eurosamop. Así, antes de la firma de las escrituras tenía que afrontar el pago de 1.820.000 euros.

Para diciembre quedaría aplazado el pago de 650.000 euros a Eurosamop y 253.000 a la Andaluza, más los intereses correspondientes que rondarán los 12.000 euros. Además hay que contar con el aval de 200.000 euros para participar en la competición. La cifra total de la inyección exigida para hacerse cargo del Recre asciende a 2.935.000 euros. Junto a todo ello, el grupo de Mendoza recibió del Ayuntamiento la confirmación de que el acuerdo con la Seguridad Social está cercano y que la predisposición es total para fraccionar y aplazar la deuda de 840.000 euros.

Unos minutos necesitó Zephir para tomar la decisión de desistir de la compra.