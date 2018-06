Zephir confirma su retirada y anuncia medidas legales contra el Ayuntamiento

Casi dos horas han estado los cuatro representantes de Zephir Homes dando explicaciones sobre su retirada, ya oficial, de la compra del 90% de las acciones del Recreativo. José María Zafra fue el encargado de hacer público el diario de la operación de venta que se ha terminado abortando. Entre la reunión inicial del pasado día 12 en el Ayuntamiento, en la que estuvieron presentes por parte del Consistorio el alcalde Gabriel Cruz y Pepe Fernández, hasta la mañana de hoy las grietas se han ido haciendo cada vez mayores hasta llegar a una ruptura definitiva. Zafra ha indicado que Cruz “nos dio garantía total de que podríamos gestionar la entidad”, pero que “tras ver el contrato nos llevamos las manos a la cabeza”. Zephir ha desvelado que envió un burofax al Ayuntamiento “con ese y otros vicios” del que no han tenido respuesta por la misma vía, entendiendo como principal escollo los 1,5 millones de euros más intereses que se le adeudan a Eurosamop por un préstamo paralelo al contrato de gestión.El abogado onubense Francisco Muñoz, por su parte, detalló que había pedido una serie de documentación que no ha sido remitida por parte del Ayuntamiento ni del Recreativo de manera física. También se confirmó durante la comparecencia pública de los miembros del grupo que la hoja registral del Decano vuelve a estar cerrada o que el Ayuntamiento ha ofrecido la hipoteca de la Ciudad Deportiva para poder fraccionar la deuda de 840.000 euros con la Seguridad Social.El expresidente Francisco Mendoza no pudo retener las lágrimas al decir “hay que tener un poco más de fe en nosotros. Llevo dos años y medio convenciendo a estos señores para que vengan a salvar a mi Recre, sin pedir nada a cambio”. “No nos iban a dar nunca el Recreativo”, continuó diciendo el empresario. Zephir ha anunciado que iniciará medidas legales contra el Consistorio por los daños y perjuicios ocasionados, negando cualquier tipo de acción que pudiera repercutir al Decano porque “si algo perjudicara al Recreativo, yo no estaría aquí sentado”, señaló Mendoza.