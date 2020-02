Zambrano: “El mejor entrenador está sujeto a los resultados”

El presidente del Recreativo de Huelva, Manolo Zambrano, fue el invitado a la Tertulia Deportiva de Huelva Información. El máximo mandatario albiazul pasó por El Paraíso de Gonzalo para repasar la actualidad recreativista, que ahora centra sus focos en el cambio de entrenador.

Zambrano explicó la salida de Alberto Monteagudo de la entidad onubense señalando que “el mejor entrenador está sujeto a los resultados y desde que estamos en el Recre los resultados son los que han puesto y han quitado a los entrenadores. No hemos destituido a nadie que haya tenido resultados positivos”, aunque quiso matizar que “es verdad que el tiempo de permanencia con resultados negativos lo marcan unos parámetros que a unos les vale para estar más tiempo que a otros”. En el caso de Monteagudo, Zambrano reconoce que había múltiples factores que han hecho que la confianza en el míster de Valdeganga se haya mantenido en el tiempo aún sin encontrar los resultados esperados: “Por su metodología, su gestión de grupo, su identificación con el club, su sentimiento de permanencia, su relación con la ciudad... ha tenido más margen. Hay otros entrenadores que hubieran tenido menos tiempo si no hubieran reunido tantos factores a su favor”.

No duda en afirmar Zambrano que “seguro que otro entrenador hubiese sido cesado antes porque cuando un técnico muestra el compromiso que ha mostrado Alberto con el club hay que darle la continuidad necesaria para que intente llegar a sus objetivos”.

Cuestionado por el momento en el que el club ha decidido destituir a Monteagudo, con una racha mejor que la que atravesó en la primera vuelta de nueve partidos sin ganar, Zambrano señalado que “hemos tomado esta decisión ahora porque hay menos margen de mejora, esa es la diferencia con el tramo de nueve jornadas sin ganar. Entonces había puntos suficientes para recuperar lo perdido, pero ahora no hay margen para mejorar las sensaciones y hemos tenido que tomar decisiones que no son del gusto de nadie, menos del club”.

Acerca de la llegada de Claudio asevera que “lo único que se espera de él es que entrene como sabe. Ilusión ya ha demostrado que tiene, compromiso también... Claudio desde el primer momento nos ha mostrado que para él venir al Recreativo no era ir a cualquier equipo de Segunda B”.

También ha hablado el exentrenador del Recre de la plantilla para decir que “hay jugadores que, por lo que han demostrado en su carrera y por lo que han demostrado en algunos momentos aquí, pueden pelear por un objetivo diferente al que tenemos ahora. Ellos son conscientes y lo aceptan, pero hay que tener en cuenta que en el fútbol influyen muchos factores que hacen que el rendimiento sea bueno o malo”.

No dudó en aceptar Zambrano que “los objetivos que se perseguían no se están consiguiendo. Esto es fútbol. Los análisis tendremos que hacerlos al final de la temporada, pero de todo se aprende y aquí no hay nada escrito”. Y también quiso reseñar que “los futbolistas siempre encontramos un pero que nos exculpe de las cosas. Ha sido así, lo es y lo seguirá siendo”.

Acerca de la planificación de la plantilla explicó que “la planificación de la plantilla la hicieron Alberto y Zamora, por lo que se buscaron los jugadores que se adaptaran al estilo que quería Alberto. El proyecto era bueno, lo que ha fallado ha sido el resultado”. Y concluyó defendiendo a Zamora comentando que “puedo entender que se critique al secretario técnico, pero también espero que quien lo haga tenga los mismos conocimientos y se ponga en la misma tesitura en la que está él. Las críticas y opiniones diferentes solo hacen enriquecer las decisiones, y eso es lo que hace Zamora”.