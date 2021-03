Zambrano: "Yo no tengo ningún apego al cargo"

La presencia del consejo de administración al completo en la presentación de Francisco Martínez Ayllón como nuevo consejero ha terminado desembocando en la reflexión del presidente Manolo Zambrano sobre la actualidad que le está tocando vivir. Cuestionado por si podía garantizar su presencia al frente del Decano en la próxima campaña ha dicho que "yo no puedo asegurar si voy estar ni en mi casa. Yo estaré siempre que el Recreativo me necesite. No tengo ningún apego al cargo y lo único que quiero es devolverle al club todo lo bueno que me ha dado. Lo que quiero es trabajar para devolver al Recre lo que me dio con mucho trabajo, pero aquí está el sillón para quien lo quiera".

Acerca de su relación con la propiedad ha insistido en que "siempre que hablo con el Ayuntamiento me transmite lo mismo, que esté tranquilo, que están contentos con el trabajo. Saben que no es fácil porque con el mar en calma hay muchos marineros el problema es cuando el mar no está tan en calma. Yo tengo claro desde el principio que el sentimiento de pertenencia es mío con el Recretivo, pero yo sé que el Recreativo de Huelva no es mío. El Recreativo no es de nadie, es de Huelva entera. En cuanto sobre soy el primero que se va y si alguien piensa que sobro también me voy". A lo que quiso añadir lanzando una indirecta muy clara que "alrededor del Recreativo de Huelva hay muchos intereses que se deben guardar".

Acerca de las críticas recibidas en los últimos tiempos por la mala situación deportiva que atraviesa el Decano ha dicho que si alguien "cree que somos un problema es porque no saben las vicisitudes que pasamos día tras día, las situaciones que hemos pasado estos cuatro años, que no trascienden porque las miserias se lavan en casa... Si son tan cortoplacistas que solo ven el tema deportivo... Que es verdad que es importante, pero el pilar de este Recreativo era para darle la supervivencia al club, que no el plano deportivo, aunque sea un aspecto muy importante. Nosotros veníamos a sanear y darle solvencia al club, una vez que lo consigamos apostaremos por los logros deportivos. El logro deportivo no nos va a dar la estabilidad, aunque los cortoplacistas lo piensen así, yo pienso diferente. Lo importante es que estemos todos peleando por nuestra seña de identidad, que esté el club como tiene que estar y que no estemos en boca de toda España. Y a partir de ahí, aspirar a lo que sea. Estoy convencido de que llegaremos al lugar que nos merecemos deportivamente, pero no podemos olvidar que hace cuatro años estábamos 15.000 personas detrás de una bandera para buscar la supervivencia de la entidad".

Sobre el momento deportivo que está viviendo el Decano ha explicado Zambrano que "la temporada ha sido mala. El equipo ha sido muy irregular, no ha sido capaz de ganar dos partidos seguidos... Pero es que ha sido una temporada muy atípica. Una temporada de 18 partidos no la hemos conocido nunca. Ahora había que llegar al viernes para saber si pasábamos las PCR para jugar el domingo, que el equipo haya estado 52 días sin jugar no había pasado nunca, luego jugar tres partidos en cinco días no había pasado nunca... No son excusas, pero si a alguien le desfavorecen las prisas es a los candidatos a estar arriba. La segunda fase es importantísima para nosotros, ¿qué vamos a hacer? Meternos con los que tienen que salvar esta situación. Se están adelantando cosas que van a pasar en junio. Tenemos que defender a los que tienen que sacar los puntos y meter los goles, y lo vamos a hacer hasta el final".