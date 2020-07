Yaimil Medina, el primer fichaje sub 23 del Recreativo

El Recreativo sigue trabajando de manera discreta en el mercado, de tal forma que la plantilla albiazul está esbozada en un porcentaje muy alto y solo van quedando licencias para jugadores que den un salto de calidad a la plantilla albiazul.

Así, y a la espera de que se vayan produciendo movimientos que terminen liberando jugadores séniors para cerrar la parcela ofensiva, el Decano se ha centrado en la búsqueda de jugadores sub 23 que puedan ser de importancia en la categoría de bronce. La entidad albiazul ha cerrado la llegada de su primer fichaje sub 23 en el presente mercado. Se trata del extremo venezolano Yaimil Medina, que la pasada campaña jugó en el Marbella, pero cuyos derechos federativos pertenecen al Albacete. El club albaceteño y el Decano han cerrado un acuerdo para que el internacional sub 23 recorra en la próxima temporada la banda del Nuevo Colombino en calidad de cedido. El Recre se ha adelantado a otros conjuntos que pretendían al volante, que cumplió 21 años este viernes, y da muestras de que su trabajo en la búsqueda de jugadores sub 23 en esta campaña está en la cantera de aquellos clubes de categoría profesional cuyo filial no está en Segunda División B.

Jugador potente, con desborde y con capacidad de trabajo, el Recreativo ha valorado positivamente que el atacante haya tenido experiencia en el Grupo IV en la temporada que acabará en breve cuando se conozcan los dos últimos equipos que ascienden a la Liga Smartbank.

Yaimil ha sido un jugador importante para Cubillo en la pasada campaña, participando en 18 encuentros, 16 de Liga y 2 de Copa del Rey. En 9 de ellos fue titular, viendo cuatro cartulinas amarillas y sumando un tanto, el que le hizo al Don Benito en la jornada 5 (1-1), ayudando al equipos marbellí a sumar un punto en su visita al Municipal Vicente Sanz.

La llegada de Yaimil Medina eleva a cuatro el número de jugadores sub 23 que tiene el Recreativo en nómina antes del inicio de la pretemporada, ya que Gerard Vergé y Fran tenían contrato y Ponce renovó hace unos días.

El Recreativo también anunciará en los próximos días la llegada del centrocampista de Puente Genil José Antonio González, ex jugador del Córdoba y Granada, que llegará a Huelva en propiedad. Así, al Recreativo le restan entre cuatro y cinco fichajes (dos séniors y dos o tres sub 23), siempre que no se produzcan ninguna salida más que la de Jesús López.