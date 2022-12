Abel: "Hablar de las bajas en el Recreativo es como poner excusas, y no es el caso"

Abel espera que el Recreativo de Huelva se levante tras dos tropiezos consecutivos (empates con Utrera y Sevilla Atlético) y vuelva a la senda de las victorias este domingo en Chapín (12:00) ante el Xerez DFC.

“La semana de trabajo ha sido bastante buena, fenomenal y estamos preparando el partido de la mejor manera. Algunos jugadores arrastran molestias, sobre todo Mbaye, que esta semana ha tenido que parar por problemas que arrastra en el tobillo, y luego hay otros con molestias que no les han impedido entrenar, aunque no al cien por cien”, asegura el entrenador del Decano, que esta semana seguirá teniendo las bajas por lesión de Dopi, Juan Delgado y Cancelo.

No se muestra especialmente preocupado por los dos últimos empates que le han hecho distanciarse de la cabeza a siete puntos: “Hay que tener capacidad de analizar y no de poner problemas; son situaciones que tenemos que afrontar; es cierto que teníamos que conseguir los tres puntos y lo teníamos cerca, pero también nos sirven para aprender, para mejorar. No hay que verlo como un problema sino como situaciones que hay que corregir”, destaca.

“Hace seis semanas todos hubiéramos firmado conseguir 14 de 18 puntos”, añade “aunque es cierto que nos fuimos descontentos (tras el partido con el Sevilla Atlético) con ciertos momentos de la segunda mitad; no queda otra que seguir trabajando porque quedan muchos puntos por delante”.

Esta jornada hay un Antequera-Yeclano que puede beneficiar al Recreativo: “No podemos depender sólo de un rival que está haciendo las cosas bien en cuanto a puntos, no hay que fijarse en eso. Todos los equipos que ascendieron el año pasado, excepto el Córdoba, tenían a estas alturas una puntuación similar o menor a la nuestra y luego consiguieron el salto de categoría. Va a haber mucha igualdad, quedan enfrentamientos directos, partidos difíciles y hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora para llegar a los últimos 8 partidos, que es cuando se decide todo, con las máximas opciones”, comenta.

Sobre el Xerez DFC, el preparador albiazul manifiesta que “cuando planificaron la plantilla su idea era estar en una posición más alta; han cambiado de entrenador hace unas jornadas y en su campo hasta hoy les cuesta sacar los partidos, ofrece su mejor versión fuera de casa; es un equipo competitivo, sabemos el rival que vamos a tener enfrente y a partir de ahí tenemos que hacer el mejor partido posible, ir allí con mucha personalidad, ser protagonistas, tener el balón y darle continuidad en los minutos a lo que hicimos en el último partido”.

Abel no se escuda en las bajas puesto que “los que estamos somos los que tenemos que tirar hacia adelante; hablar de bajas es como poner excusas y no es el caso, aunque nuestras bajas son casi todas en la misma zona (ataque) y no es normal, dos delanteros, un extremo..., a otros equipos no les ha pasado y nos está penalizando; pero con lo que tenemos hay que dar un paso al frente y los que puedan jugar en esa posición deben ayudar, pero no excusarnos en las bajas en los partidos que nos quedan por delante”, reitera.

Sobre la ‘obligación’ de reforzar la plantilla en el mercado invernal dice que “estoy centrado en este partido, eso es trabajo de la dirección deportiva y yo me centro más en el día a día”.