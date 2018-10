Vuelta a entrenar con atención a Marc Caballé

La primera plantilla del Recreativo de Huelva volverá a los entrenamientos hoy en doble sesión después de haber gozado de dos días de asueto. El plantel albiazul entrenará a partir de las 10:00 en la Ciudad Deportiva y volverá a hacerlo en horario vespertino (17:00) en idéntico escenario, para preparar de esta manera el duelo del próximo domingo (Nuevo Colombino, 17:00) ante el Atlético Malagueño.

José María Salmerón estará pendiente de la evolución de Marc Caballé, que fue el descarte de la lista de 19 hombres que el preparador almeriense desplazó el pasado domingo a San Fernando. El catalán estuvo toda la semana con molestias y finalmente no pudo competir, pero se espera que vaya incorporándose al grupo y que pueda estar a disposición del técnico para el encuentro ante el filial malaguista. El que no estará con total seguridad será el extremo Carlos Martínez, que sigue con sus problemas de espalda y que tendrá que esperar unos días más para valorar su mejoría. A la ausencia del atacante cordobés habrá que sumar las de Mario Hernández e Ikwu por problemas burocráticos, por lo que Salmerón tendrá que realizar uno o dos descartes antes del encuentro ante el filial del Málaga, dependiendo de la disponibilidad de Marc Caballé. En el encuentro ante el San Fernando el jugador que se quedó fuera de la convocatoria fue el extremo sevillano David Segura, cuya participación está siendo nula en los últimos partidos, por lo que no es descartable que el hispalense busque una salida en el mercado invernal.