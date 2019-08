Víctor Barroso: "Tengo que afrontar la lesión con paciencia para recuperarme lo antes posible"

Víctor Barroso no ha podido comenzar la temporada con buen pie en el Recreativo de Huelva. Una lesión en el primer amistoso de la pretemporada en Aroche ha provocado que se pierda el inicio de la Liga. El atacante onubense sufre una rotura en el recto anterior del cuádriceps de la pierna derecha y estará entre cuatro y seis semanas de baja.

Víctor, nacido el 2 de diciembre de 1996, disputó la pasada temporada en la Liga 24 partidos (tres de ellos completos y ocho como titular), con un total de 889 minutos, anotando 4 goles en las victorias del Recreativo ante el Don Benito (1-0), Atlético Malagueño (2-1), Villanovense (1-3) y en Don Benito (0-2). En las eliminatorias de ascenso jugó dos encuentros uno de ellos titular, con un total de 116 minutos.

“Es jodido empezar la pretemporada de esta forma, pero hay que afrontarlo con paciencia para intentar recuperarme lo antes posible”. “La lesión fue en el partido de Aroche, en un pase atrás de Cera que me botó y no le di al balón; no me produjo ningún pinchazo ni nada, pero sí una molestia que no se ha ido. Hablamos para hacer una ecografía y salió que tenía una rotura”.

El canterano tiene claro que el Recreativo debe apuntar alto en sus objetivos. “Está claro que debe aspirar a meterse entre los cuatro primeros, jugar el play off de ascenso y a partir de ahí intentar conseguir el máximo objetivo”.

Monteagudo me quiere de extremo, metiéndome por dentro y siendo vertical"

¿Qué es lo que le ha pedido Alberto Monteagudo para esta temporada? “Lo primero que me recupere y luego que trabajemos con balón, que seamos profundos y verticales”. En cuanto a su posición “me quiere de extremo, metiéndome por dentro, siendo vertical”, añade.

Cuando supere este contratiempo seguro que volverá con más fuerza para intentar ganarse el puesto: “Siempre hay que trabajar, venga de una lesión o no. Hay compañeros con mucho nivel y tendré que darlo todo para hacerse con un hueco”.

El Decano está probando desde el viernes al riotinteño José Carlos. Más pólvora para la banda. “Ya sabemos que es un futbolista con mucha calidad, viene de jugar en Primera y Segunda, y todo el que venga para ayudar, bueno es”.

En los puestos de atrás del equipo es donde parecen más claras las posiciones, mientras en la zona de arriba es donde puede haber más competencia. “Somos jugadores muy polivalentes, podemos jugar en distintas posiciones, y eso de cara al equipo es fundamental y muy positivo”.

Con la llegada de Alberto Monteagudo el Recreativo pasa a tener un estilo de juego más ofensivo, lo que beneficia a los jugadores de ataque. “Todo lo que sea trabajar con balón es bueno para nosotros, es lo que quiere el técnico”.

En los partidos de pretemporada se está viendo que los jugadores que vienen del Atlético Onubense y del juvenil juegan de memoria; eso es lo que quiere Monteagudo, mucho toque y sobre todo tocar para ser vertical. “Como dice el entrenador, lo importante es ser vertical, llevar el balón a una banda y otra y tener profundidad, y eso es lo que estamos trabajando, y esperemos llevarlo a cabo durante todo el año”.

La temporada pasada el equipo dejó el listó muy alto, con una impresionante racha de 22 partidos sin perder y acabando como campeón del grupo IV. “Sí, trabajamos muy bien y tuvimos el premio de la primera posición, pero por desgracia todos los años no son iguales. Hay dar lo máximo para conseguir al menos lo mismo”.

¿Cuáles son las señas de identidad de este nuevo Decano? “Destacaría dos cosas, el trabajo con balón y la presión tras pérdida para robar el esférico lo más arriba posible y meter los máximos goles”.

El miércoles el Recre tiene una buena piedra de toque ya que visita al Badajoz, un equipo del grupo IV que también parte con aspiraciones de estar en la zona alta de la tabla; la lesión le impedirá jugar en este amistoso que se disputará el miércoles en Portugal. “Es un partido más de la pretemporada, no hay que darle más importancia. Se trata de trabajar y de ir asimilando conceptos. El Badajoz es un buen equipo, se ha reforzado muy bien y es candidato a estar arriba en la clasificación, y ya durante la temporada iremos viendo cómo salen las cosas”, concluye Víctor Barroso.